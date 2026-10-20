Anuncia Mónica Naranjo cierre de gira en Madrid y la CDMX en 2027

La cantante española confirmó las fechas finales de su Greatest Hits Concerts y amplió el aforo para su concierto en A Coruña.

La célebre cantante española Mónica Naranjo confirmó que su tour "Greatest Hits Concerts 2026" ha entrado en su recta final tras recorrer con éxito diversas ciudades.

A través de sus plataformas digitales, la intérprete compartió el calendario actualizado de las últimas presentaciones que marcarán el cierre de esta etapa sobre los escenarios.

Entre las novedades anunciadas para esta fase de cierre se incluye la ampliación de aforo para su fecha en A Coruña, ofreciendo una nueva oportunidad a los fanáticos que buscan presenciar el espectáculo de la diva del pop.

Calendario de los últimos conciertos y gran cierre de gira

Los seguidores de la artista aún podrán disfrutar de sus grandes éxitos en vivo en las siguientes fechas confirmadas, para el 31 de octubre, la cantante se presentará en Las Palmas de Gran Canaria, el 20 de noviembre, estará en A Coruña, evento que contará con ampliación de aforo.

El 7 de diciembre estará en Madrid, esta fecha será el fin de gira, pero el 30 de enero de 2027 sus fans podrán disfrutar en Ciudad de México con el cierre internacional de gira.

Las entradas para todas las fechas disponibles ya se encuentran a la venta a través del sitio web oficial de la cantante.