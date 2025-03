Anuncia Miley Cyrus su noveno álbum, 'Something Beautiful'

Miley Cyrus anunció este lunes que su noveno álbum de estudio titulado "Something Beautiful" será lanzado el próximo 30 de mayo. El disco contará con 13 canciones y fue producido por la propia Cyrus y Shawn Everett.

La compilación de temas llega después de que en 2023 la artista lanzara "Endless Summer Vacation", con el que alcanzó el número tres en la lista Billboard 200.

La imagen que anuncia este nuevo proyecto y da una idea de la nueva estética que acompañará a la cantante de "Flowers" en esta nueva etapa fue capturada por el fotógrafo de moda Glen Luchford.

En ella se observa a Cyrus en primer plano con un atuendo de Thierry Mugler, de 1997, que enmarca su cara con un tocado vanguardista de cristales transparentes.

