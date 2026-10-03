Anuncia Matute 2 fechas de conciertos en Monterrey

Ante la alta demanda de boletos para su gira actual, la banda ofrecerá un espectáculo adicional lleno de nostalgia y grandes éxitos.

Debido al gran público que hay en tierras regias, la agrupación mexicana Matute sorprendió a sus seguidores regiomontanos al anunciar una nueva presentación en Monterrey como parte de su exitoso tour Disco Stereo Tour.

La noticia llega luego de registrar un rotundo sold out para el concierto que tenían programado originalmente para el 14 del próximo mes; ahora estarán presentes en Nuevo León el 13 y 14.

A través de sus redes sociales, la banda expresó su agradecimiento con el público regio por el cálido recibimiento y la pronta respuesta en la taquilla.

"¡Familia MATUTERA de Monterrey! Queremos primeramente darles las gracias por el SOLD OUT que nos regalaron, y como ustedes son nuestra familia ya de muchos años… VAMOS CON OTRA FECHA. Dos noches de #DiscoStereoTour. Nos vemos 13 de Noviembre". Agregó la agrupación dentro de una publicación compartida con sus fans.

Ante la alta demanda de boletos, Matute confirmó que ofrecerá una segunda noche de show para que más fanáticos puedan disfrutar de su espectáculo retro y de su recorrido musical por los grandes éxitos de la época.

Fechas Tour Disco Stereo Tour

Como parte de su gira, la agrupación tiene contempladas las siguientes presentaciones, el 11 de octubre en Ciudad Victoria, Tamaulipas; 16 de octubre en Pachuca, Hidalgo; 24 de octubre en Hidalgo, Michoacán; 31 de octubre en Tijuana, Baja California; 13 y 14 de noviembre en Monterrey, Nuevo León; 19 de noviembre en Querétaro; 28 de noviembre en Ciudad de México; 5 de diciembre en Guadalajara, Jalisco; 19 de diciembre en Orizaba, Veracruz; y el 13 de marzo de 2027 en Mérida, Yucatán.