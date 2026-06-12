Anuncia Maná gira internacional 'Vivir Sin Aire Tour'

De acuerdo con la información oficial, el repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de sus cuatro décadas de trayectoria musical.

La banda mexicana Maná anunció su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el próximo 17 de diciembre, como parte de su gira internacional Vivir Sin Aire Tour, que recorrerá diversos países de América Latina durante los últimos meses de 2026.

El grupo encabezado por Fher Olvera confirmó que la presentación se realizará en la capital del país y marcará el cierre de una serie de espectáculos que incluirán paradas en Colombia, Perú, Chile y Argentina.

El anuncio fue realizado horas antes de que la agrupación participe en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, celebrada en Ciudad de México.

Prometen un espectáculo renovado

Los integrantes de la banda adelantaron que el público encontrará una producción distinta a la presentada en giras anteriores, con un montaje diseñado especialmente para esta nueva etapa de conciertos.

Fher Olvera señaló que el cierre de la gira en México tendrá un significado especial para la agrupación debido al vínculo que mantienen con su país de origen después de recorrer diversos escenarios internacionales.

De acuerdo con la información difundida por el grupo, el repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de sus cuatro décadas de trayectoria musical.

Una carrera marcada por éxitos internacionales

Fundada en 1986, Maná se ha consolidado como una de las bandas de rock en español más exitosas de la historia. Su catálogo incluye canciones que han trascendido generaciones, entre ellas “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Mariposa Traicionera” y “Oye Mi Amor”.

Precisamente esta última canción volvió recientemente a los reflectores tras el lanzamiento de una nueva versión junto a la cantante británica Dua Lipa, incluida en una producción grabada durante una serie de presentaciones en México.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La venta anticipada comenzará el próximo 17 de junio, mientras que la venta general estará disponible a partir del 18 de junio.

Antes de su presentación en México, la gira Vivir Sin Aire Tour visitará Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, para concluir en territorio mexicano con uno de los conciertos más importantes de la agrupación en los últimos años.