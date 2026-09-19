Anuncia Lily Collins el fin del rodaje de Emily in Paris

La actriz confirmó en sus redes sociales el término de las grabaciones de la sexta y última temporada de la producción digital.

La televisión digital acaba de marcar el cierre de una de sus producciones más debatidas y seguidas de los últimos años. Con una publicación en sus redes sociales, Lily Collins confirmó el fin del rodaje de 'Emily in Paris', cerrando un ciclo que no solo transformó su carrera profesional, sino que redefinió la forma en que el público consume comedia romántica en las plataformas de streaming.

El mensaje de despedida de Lily Collins

A través de su cuenta de Instagram, Lily Collins publicó una fotografía posando de espaldas en una silla de director con la palabra "Fin" escrita en el respaldo, con las pintorescas calles parisinas de fondo.

En el pie de foto, la intérprete no ocultó la mezcla de emociones que le produce cerrar esta etapa.

"Estoy sin palabras. Es imposible encontrar las palabras para lo que este viaje ha significado para mí. Durante tantos años, Emily ha sido parte de mi vida, y a través de cada estación, ha continuado sorprendiéndome, inspirándome y desafiándome", escribió la actriz al inicio de su mensaje.

La trayectoria de 'Emily in Paris' en Netflix

Lo que comenzó como una apuesta fresca sobre una ejecutiva de marketing estadounidense en la capital francesa terminó por convertirse en un pilar fundamental del catálogo de Netflix. A lo largo de seis temporadas, la historia de Emily Cooper ha mantenido al público enganchado a sus dilemas profesionales, amorosos y estilísticos.