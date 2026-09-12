Anuncia Hola Sunshine que espera a su tercer hijo

La influyente creadora de contenido mexicana Marisol de la Fuente, ampliamente conocida en las plataformas digitales como Hola Sunshine (@holasunshinee), sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra a la espera de su tercer hijo.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la integrante de 6 de copas relató que descubrió su estado tras realizarse una prueba de embarazo adquirida por mera curiosidad durante una visita a la farmacia junto a su esposo, Luis Santibáñez. El anuncio se volvió viral rápidamente entre su audiencia, acumulando miles de reacciones y felicitaciones.
Crecimiento del núcleo familiar de la influencer
Marisol contrajo matrimonio con su pareja, Luis Santibáñez, tras comprometerse y consolidar una relación de varios años compartida activamente con su comunidad digital.
La pareja cuenta actualmente con dos hijos; el mayor, de nombre Oliver, tiene una edad de 6 años y se encuentra a la espera del tercero, ampliando su núcleo familiar a solo diez meses de haber dado a luz a su segundo bebé de nombre Antonella.