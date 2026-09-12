Anuncia Hola Sunshine que espera a su tercer hijo

La creadora de contenido mexicana Marisol de la Fuente confirmó en un video que se encuentra en la espera de su tercer hijo.

La influyente creadora de contenido mexicana Marisol de la Fuente, ampliamente conocida en las plataformas digitales como Hola Sunshine (@holasunshinee), sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra a la espera de su tercer hijo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la integrante de 6 de copas relató que descubrió su estado tras realizarse una prueba de embarazo adquirida por mera curiosidad durante una visita a la farmacia junto a su esposo, Luis Santibáñez. El anuncio se volvió viral rápidamente entre su audiencia, acumulando miles de reacciones y felicitaciones.

Crecimiento del núcleo familiar de la influencer

Marisol contrajo matrimonio con su pareja, Luis Santibáñez, tras comprometerse y consolidar una relación de varios años compartida activamente con su comunidad digital.

La pareja cuenta actualmente con dos hijos; el mayor, de nombre Oliver, tiene una edad de 6 años y se encuentra a la espera del tercero, ampliando su núcleo familiar a solo diez meses de haber dado a luz a su segundo bebé de nombre Antonella.