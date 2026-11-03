Anuncia Don Omar tres nuevas fechas para su gira

El puertorriqueño sumó conciertos en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City a su itinerario tras pausar brevemente sus presentaciones.

Como parte del restablecimiento de su agenda de conciertos, el cantante de música urbana Don Omar confirmó la adición de tres nuevas fechas a su gira internacional "The Last King World Tour", extendiendo su recorrido por distintas ciudades de Estados Unidos tras haber pausado brevemente sus presentaciones.

El puertorriqueño anunció que retomará las actividades sobre el escenario esta misma semana y dedicó un mensaje a sus seguidores para agradecer el respaldo brindado:

"¡Ya extrañaba darles buenas noticias! A mi gente de Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, les comparto las nuevas fechas que teníamos pendientes. Gracias por la paciencia, por entender las circunstancias y por todas las muestras de cariño que me hicieron llegar durante estos días. Esta semana regreso al escenario sintiéndome al 100%, con la misma ilusión que tenía cuando comenzamos esta gira", expresó el intérprete.

Integración de las nuevas fechas al itinerario del tour

Las tres nuevas fechas incorporadas formalmente al calendario corresponden a las ciudades de Ontario, California, el 10 de noviembre; Las Vegas, Nevada, el 11 de noviembre; y Salt Lake City, Utah, el 13 de noviembre.

Dichos conciertos se suman a las presentaciones que ya se encontraban confirmadas en la agenda del artista, las cuales incluyen sus shows en San José, California, el 5 de noviembre; Los Ángeles, California, el 6 de noviembre; y Phoenix, Arizona, el 8 de noviembre.

Con la suma de estas presentaciones, el intérprete consolida el desarrollo de su gira en territorio norteamericano, garantizando el cumplimiento de sus compromisos frente a su audiencia.