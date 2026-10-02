Anuncia Don Omar nueva transmisión en vivo para sus fans

El reconocido cantante puertorriqueño se conectará a través de plataformas digitales previo a continuar con sus conciertos de gira.

Un mayor acercamiento con su público y una presencia constante en plataformas digitales es lo que ha demostrado Don Omar en los últimos días, tras anunciar una nueva transmisión en vivo programada para este jueves 1 de octubre a las 7:00 PM ET / 6:00 PM CT a través de YouTube y TikTok.

El cantante boricua realiza estos encuentros virtuales previo a continuar con sus fechas de concierto en Dallas, buscando mantener un diálogo directo con sus seguidores antes de arrancar el segundo fin de semana de su gira.

Esta estrategia de interacción digital constante no es un hecho aislado, pues apenas el pasado viernes 25 de septiembre el reguetonero realizó otra transmisión simultánea en YouTube, TikTok e Instagram para ponerse al día con su audiencia y conversar sobre el inicio de su tour.

Durante estas sesiones de livestream, el intérprete invita activamente a los usuarios a dejar sus preguntas en los comentarios para responderlas en tiempo real, consolidando un espacio de convivencia constante con su fanaticada a través de las redes sociales.

The Last King World Tour

A la par de su actividad en redes, el artista continúa desarrollando su gira mundial The Last King World Tour, donde le resta presentarse en Dallas y Orlando el 2 y 3 de octubre, Miami el 4 de octubre, Chicago el 8 de octubre, Brooklyn el 10 de octubre, Newark el 11 de octubre, Charlotte el 14 de octubre, Washington D.C. el 15 de octubre, Atlanta el 17 de octubre, San Antonio el 22 de octubre, Houston el 23 de octubre, El Paso el 25 de octubre, Ontario el 29 de octubre, Las Vegas el 30 de octubre, Salt Lake City el 1 de noviembre, San José el 5 de noviembre, Los Ángeles el 6 de noviembre y Phoenix el 8 de noviembre.

Asimismo, el recorrido sumará nuevas fechas para el siguiente año, incluyendo conciertos en Denver el 3 de febrero, Sacramento el 5 de febrero, Seattle el 7 de febrero, San Diego el 10 de febrero, Fresno el 11 de febrero, Los Ángeles el 12 de febrero, Toronto el 17 de febrero, Montreal el 21 de febrero, Chicago el 26 de febrero, Belmont Park el 28 de febrero, Newark el 3 de marzo, Baltimore el 4 de marzo, Fort Worth el 6 de marzo, Austin el 7 de marzo, Tampa el 10 de marzo, Miami el 12 de marzo y Orlando el 14 de marzo.