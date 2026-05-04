Anuncia Chingu Amiga compromiso tras pedida sorpresa en Oaxaca

Tras el anuncio, la pareja confirmó que ya planea su boda, la cual podría celebrarse tanto en México como en Corea del Sur, de donde es originaria.

La influencer Chingu Amiga anunció su compromiso con su novio Rodrigo Vázquez, una noticia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y emocionó a miles de seguidores que han seguido su historia de amor.

La influencer, conocida por compartir su vida entre México y Corea del Sur, publicó el momento exacto en el que recibió la propuesta de matrimonio, generando una ola de reacciones por lo inesperado y emotivo del instante.

¿Cómo fue la pedida de matrimonio de Chingu Amiga?

De acuerdo con lo compartido por la creadora, la propuesta ocurrió mientras ambos realizaban una grabación de contenido, lo que hizo aún más especial la sorpresa.

“Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa… ¡por fin me pidió mano!”

La influencer relató que en ese momento pensaba que continuarían trabajando como de costumbre, hasta que su pareja cambió completamente la situación.

“Estábamos en medio de otra grabación… y de repente me hizo esperar por algo. Yo pensando ‘¿cuándo empezamos la chamba?’… y BOOM”

Oaxaca, escenario del compromiso

El momento tuvo lugar en Oaxaca, un destino emblemático que aportó un toque íntimo, debido a que Rodrigo es originario de dicha entidad y su ahora prometida, ha repetido en diversas ocasiones lo mucho que disfruta pasar su tiempo ahí.

Las imágenes muestran a Chingu Amiga visiblemente emocionada, entre risas, sorpresa y complicidad con Rodrigo Vázquez, en una escena que conectó con su audiencia por su autenticidad.

¿Cuándo será la boda de Chingu Amiga?

Tras el anuncio, la pareja confirmó que ya se encuentra planeando su boda, la cual podría celebrarse tanto en México como en Corea del Sur, integrando ambas culturas en este nuevo capítulo.

Con este anuncio, Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez se colocan entre las parejas más comentadas en redes sociales, en una historia que combina amor, cultura y cercanía con su audiencia.