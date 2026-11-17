El músico lamentó la creación de contenidos exagerados cuyo único propósito consiste en generar interacciones en plataformas digitales.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El reconocido cantante mexicano Carlos Rivera apareció recientemente en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para conversar con sus seguidores y aclarar de manera categórica los rumores falsos sobre su salud que han circulado en los últimos días, desmintiendo versiones exageradas e inventadas que hablaban de sangrados o padecimientos graves.

Una lesión por desgaste físico, no por mala técnica

Durante la transmisión, el intérprete explicó con detalle el verdadero motivo detrás de su situación médica, descartando las especulaciones de algunos críticos que atribuían su problema a una mala técnica vocal:

“Llevo 25 años cantando y gracias a Dios nunca me ha salido nódulos, porque eso no es lo que tengo. Los nódulos salen justamente por una mala técnica. Imagínense que yo cuando hacía El Rey León en España daba 32 funciones al mes... realmente lo que nos pasa con muchos cantantes es que, como cualquier atleta de alto rendimiento, las cuerdas, la garganta y todo el instrumento llegan a desgastarse por el paso del tiempo y por la frecuencia con la que uno lo utiliza”.

Rivera comparó el desgaste natural de su voz con el de un deportista de élite, señalando que figuras internacionales de la música como Adele o Steven Tyler han atravesado por situaciones idénticas debido al uso constante de su instrumento vocal a lo largo de los años.

Asimismo, aclaró que la lesión requirió un proceso de absorción previo y guardado de reposo para que los especialistas pudieran evaluarla adecuadamente.

Esfuerzo con el público y próxima cirugía

El artista también se refirió a sus presentaciones recientes, confirmando que pudo cumplir con sus conciertos de septiembre y con los últimos shows ofrecidos en Tlaxcala y Guadalajara gracias al visto bueno de sus médicos y a las semanas de descanso intercaladas entre fechas, buscando siempre honrar su compromiso con el público.

Sin embargo, adelantó que se encuentra a la espera de someterse a una intervención quirúrgica en el corto plazo:

“Todavía no me operan, justamente en poco tiempo va a pasar la cirugía, entonces me van a hacer que guarde silencio por un buen tiempo. Pero les quería contar eso, que estoy, gracias a Dios, muy bien”.

Crítica a la desinformación en redes sociales

Carlos Rivera lamentó el contenido que circula en plataformas digitales con el único propósito de generar interacción, pidiendo a su comunidad no dar crédito a dichas versiones:

“Hoy de verdad en las redes sociales es impresionante la cantidad de cosas que la gente puede inventar... Yo siempre digo: cuando vean cosas mías, crean cero. Cero de verdad. Es increíble hoy a lo que hemos llegado, la gente lo que hace por tener likes y comentarios”.

Con este mensaje, el cantante tranquilizó a sus seguidores y dejó en claro que se encuentra recuperándose y preparándose para su proceso médico y posterior etapa de reposo absoluto.