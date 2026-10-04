Anuncia Camila Fernández embarazo en concierto

La cantante mexicana sorprendió al público tapatío al revelar la noticia durante su presentación en la ciudad de Guadalajara.

Durante la primera presentación de su gira "Una raya más al tigre", celebrada este 2 de octubre en Guadalajara, Camila Fernández sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se encuentra en la espera de su segundo bebé.

El emotivo anuncio ocurrió en un momento lleno de significado. Ataviada con un elegante traje de charro y acompañada por su mariachi, la intérprete de música mexicana interrumpió por un instante la ejecución del clásico tema "Hermoso Cariño", canción inmortalizada por su abuelo, Vicente Fernández, para tocarse el vientre y compartir la noticia directamente con el público tapatío.

"¡Estoy embarazada, muchachos! Diosito me lo mandó". Gritó la cantante en plena presentación.

La revelación desató una ola de ovaciones entre los asistentes, quienes celebraron junto a la cantante la llegada del nuevo integrante de la dinastía Fernández.

Minutos más tarde, la artista confirmó la noticia en sus redes sociales con el mensaje, acompañado del video donde muestra su pancita de embarazo en el escenario.

"Mi hermoso cariño en camino". Escribió la nieta de Vicente Fernández.

Este acontecimiento marca un inicio inolvidable para su nueva gira musical, donde promociona su producción discográfica enfocada en el género mariachi.

Este nuevo bebé será el segundo hijo de Camila Fernández junto a su esposo Francisco Barba, convirtiendo a la pequeña Cayetana en hermana mayor.

Impacto en la Dinastía Fernández

El anuncio de la cantante no solo conmovió a los fans de la música regional mexicana, sino también a la industria del entretenimiento y a sus colegas, quienes llenaron de felicitaciones sus publicaciones digitales.

Con este acontecimiento, Alejandro Fernández "El Potrillo" se prepara para convertirse en abuelo por cuarta ocasión, consolidando el legado familiar tanto dentro como fuera de los escenarios.