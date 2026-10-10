Anuncia Ana Gabriel su gira Claro de Luna Tour 2027

La cantante mexicana confirmó una extensa serie de presentaciones por recintos principales de México, Sudamérica y el Caribe.

La cantautora mexicana Ana Gabriel causó revuelo entre sus fieles seguidores tras revelar oficialmente a través de sus redes sociales la primera parte del calendario de fechas para su próxima gira internacional titulada “Claro de Luna Tour 2027”.

Bajo la contundente frase “Y esto, apenas comienza”, la emblemática intérprete de “Quién como tú” confirmó una extensa serie de presentaciones que dará inicio en febrero de 2027 en territorio mexicano, abarcando principales ciudades como Guadalajara el 5 de febrero, en Ciudad de México el 11 de febrero, en tierras regias estará presente en la Arena Monterrey el 20 de febrero, en León estará el 25 de febrero y en Querétaro el 27 de febrero.

“Y aquí está la primera parte, gracias a todos por hacerlo posible”, escribió la artista para acompañar el afiche promocional en blanco y negro, donde se aprecia la silueta de la cantante frente a una imponente luna llena, desatando de inmediato miles de reacciones entusiastas y mensajes de felicitación de su público en toda la región.

A partir de abril, la gira continuará su recorrido por Sudamérica y el Caribe, ofreciendo conciertos en Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile, Lima, Quito, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y culminando esta primera etapa el 5 de junio en San Juan.

Este anuncio representa un esperado reencuentro con el público mexicano, ya que durante 2025 la cantautora realizó una exitosa gira bajo el mismo nombre, “Claro de Luna Tour 2025”, logrando agotar entradas en ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Uncasville, Reading y Fort Myers, así como en países de Centroamérica como El Salvador y Guatemala, sin haber incluido a México dentro de esa etapa del itinerario.