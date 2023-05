Anuel AA pierde control de una moto y cae al público

La reacción de Anuel AA causó indignación en redes sociales porque vieron que el cantante no se interesó en saber si alguien salió lastimado en el accidente

Por: Luz Camacho

Mayo 31, 2023, 10:54

El famoso cantante puertorriqueño Anuel AA ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por sus indirectas hacia su expareja Karol G, sino porque durante un concierto en Nueva York, salió en una moto de carreras al escenario y accidentalmente la accionó y fue a dar hacia el público.



En uno de los videos que circulan en redes sociales se ve que cuando el cantante se bajaba de la moto para cantar, apretó el acelerador por error, causando que ésta se fuera directa al público.

Aunque intentó detener la moto, no pudo evitarlo y antes de caer a los asistentes, ésta fue a dar al foso en donde se encontraba el personal de seguridad, quienes alcanzaron a detenerla y por fortuna nadie salió lastimado.

Sin embargo, la reacción de Anuel AA causó indignación entre los internautas porque vieron que el cantante no fue capaz de acercarse a ver si alguien había resultado herido, además de que dio la impresión de que no le importó porque siguió cantando junto a Bryant Myers y no hizo ninguna mención al respecto.