Anne Hathaway y Meryl Streep baila al son de 'Los Ángeles Azules'

Las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep sorprende al ritmo de “Cómo te voy a olvidar” durante la promoción de El diablo viste a la moda 2 en México

La visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a la Ciudad de México dejó una de las postales más inesperadas y celebradas de la temporada: la actriz bailando al ritmo de la cumbia “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La escena ocurrió en el marco de la gira promocional de El diablo viste a la moda 2, donde Hathaway estuvo acompañada por Meryl Streep. Entre desfiles, alfombras rojas y encuentros con fans, el ambiente formal se transformó por unos minutos en una celebración espontánea de la cultura mexicana.

Un baile que conquistó a los fans

En videos difundidos en plataformas digitales, se observa a Hathaway, vestida con un elegante atuendo, moverse con soltura al compás del clásico originario de Iztapalapa.

La actriz se balancea de un lado a otro, sonriente y relajada, mientras el público aplaude y graba el momento.

A su lado, Streep acompaña la escena con risas y aplausos, prefiriendo mantenerse en un segundo plano, aunque contagiada por el ritmo.

De Iztapalapa para el mundo… 🌍✨ así son Los Ángeles Azules, ¡que hasta Anne Hathaway y Meryl Streep se ponen a bailarlos! 💃🕺🔥 pic.twitter.com/mhfGCKBCZZ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) April 1, 2026

El instante rompió con la formalidad habitual de este tipo de eventos y evidenció la conexión de ambas figuras con el público mexicano.

Las reacciones no se hicieron esperar: en cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones, comentarios y mensajes que celebraban ver a dos estrellas de Hollywood disfrutando de un género tan representativo de México.

Una visita entre cultura, moda y cine

La presencia de Hathaway y Streep en la capital forma parte de la primera parada de su gira internacional para promocionar la esperada secuela, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril de 2026.

Durante su estancia, las actrices recorrieron espacios emblemáticos como el Museo Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli, escenarios elegidos por su valor cultural y su vínculo con el arte y la moda.

Hathaway expresó su admiración por el legado de Frida Kahlo, destacando su valentía e inspiración, mientras que Streep subrayó la calidez del público mexicano, al asegurar que han recibido un “abrazo abrumador” durante su visita.

Además, ambas participaron en actividades relacionadas con la Fashion Week México, donde interactuaron con diseñadores y celebridades locales, reforzando el vínculo entre la industria cinematográfica y la moda.

Momentos que marcaron la gira

Otro episodio que llamó la atención fue cuando Streep recibió un beso de agradecimiento por parte de un guardia de seguridad que la protegía del sol, gesto que también generó comentarios en redes sociales.

🚨💬 Con la vista de Anne Hathaway y Meryl Streep a México para la promoción de “El Diablo viste a la moda 2” han quedado increíbles momentos pero este resume lo grande que eres Meryl Streep wow!!!! Que detallazo!!! #SoyFerAvila #ULTIMAHORA #fyp pic.twitter.com/yGfRD7IuM5 — SoyFerAvila (@feravilalozano) March 31, 2026

La gira continuará en ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres, pero la parada en México ya se posiciona como una de las más destacadas, gracias a un instante que combinó música, espontaneidad y cercanía con el público.