Anne Hathaway sorprende con el anuncio de su tercer hijo

Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada de su tercer hijo, noticia que coincidió con una escapada familiar a Saint-Tropez

La actriz Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada de su tercer hijo, noticia que coincidió con una escapada familiar a Saint-Tropez, en la Riviera Francesa, donde fue fotografiada luciendo su vientre de embarazo.

La actriz ganadora del Premio Óscar, de 43 años, disfrutó de unos días de descanso junto a su esposo, Adam Shulman, y un grupo de amigos. Durante la estancia fue vista vistiendo un bikini y un pareo blanco, dejando ver con naturalidad su avanzado embarazo.

Horas después de que circularan las imágenes de sus vacaciones, Hathaway confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que presume su barriguita.

Anne Hathaway reveals on Instagram that she is pregnant and expecting her third child with Adam Shulman. pic.twitter.com/aeG8MRvbD0 — Pop Base (@PopBase) June 19, 2026

La publicación estuvo acompañada por la frase "Baby, I'm yours", en referencia a la canción de Barbara Lewis que musicaliza el video, con la que oficializó la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Su tercer hijo con Adam Shulman

El bebé será el tercer hijo de Anne Hathaway y Adam Shulman, quienes ya son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

La pareja ha mantenido su vida familiar lejos de los reflectores, aunque en esta ocasión la actriz decidió compartir personalmente la noticia con sus seguidores.

El embarazo llega en un momento de intensa actividad profesional para Hathaway, quien recientemente concluyó proyectos cinematográficos como La Odisea, The End of Oak Street y Verity, películas que se estrenarán próximamente.

Con varios lanzamientos en puerta, todo apunta a que la actriz dedicará buena parte del próximo año a disfrutar de esta nueva etapa junto a su familia.