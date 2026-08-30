Anne Hathaway se une a Tom Cruise en ‘Días de trueno 2’

Anne Hathaway coprotagonizará junto a Tom Cruise la secuela de 'Días de trueno' (Days of Thunder), que llegará a cines el 2 de junio de 2028

La actriz Anne Hathaway se sumará a Tom Cruise como protagonista de la próxima secuela de 'Días de trueno' (Days of Thunder), casi cuatro décadas después del estreno de la película original dirigida por Tony Scott.

Paramount Pictures estableció el 2 de junio de 2028 como fecha de lanzamiento para la nueva producción, que será filmada para pantallas IMAX y tendrá un estreno exclusivo en cines, con funciones en formatos como Dolby Cinema y 4DX.

Cruise confirmó la incorporación de Hathaway al elenco mediante una imagen promocional en la que ambos aparecen juntos en una pista de NASCAR.

¿Qué personajes interpretarán?

Tom Cruise volverá a interpretar a Cole Trickle, el piloto de carreras que protagonizó la cinta original. Los detalles de la historia todavía se mantienen bajo reserva.

Hathaway dará vida a la propietaria e ingeniera de un equipo de carreras, un personaje que compartirá protagonismo con Trickle.

Jonathan Levine, director de Long Shot y Mr. Irrelevant, estará a cargo de la nueva película. Cruise también participará como productor junto con Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.

En la película de 1990, Cole Trickle era un piloto de NASCAR reclutado por un nuevo equipo bajo la dirección de una leyenda retirada de las carreras, interpretada por Robert Duvall.

El reparto original también incluyó a Nicole Kidman, Randy Quaid y John C. Reilly.

Un año ocupado para Anne Hathaway

Hathaway atraviesa un 2026 con varios proyectos cinematográficos. Durante el año ha participado en cuatro películas, entre ellas Mother Mary, El Diablo Viste a la Moda 2 (The Devil Wears Prada 2), 'La Odisea' (The Odyssey) y 'El final de la Calle Oak' (The End of Oak Street).

La actriz cerrará el año con la adaptación cinematográfica de Verity, basada en la novela de Colleen Hoover. También terminó recientemente el rodaje del drama militar Alone at Dawn, protagonizado junto a Adam Driver.

Además, trabaja en la tercera película de 'El Diario de la Princesa' (The Princess Diaries), franquicia que contribuyó a consolidar su carrera.

La secuela de 'Días de trueno' representa uno de los primeros grandes proyectos de Cruise después de reducir su participación en la franquicia Misión Imposible.

El actor también tiene previsto regresar a otra de sus franquicias más conocidas con una nueva película de Top Gun.

Asimismo, volverá al drama con Digger, la próxima producción de Alejandro González Iñárritu, cuyo estreno está previsto para este año.