El embarazo coincidió con una intensa agenda profesional, que incluyó actividades de promoción de películas como El diablo viste a la moda 2, La Odisea y Verity

Anne Hathaway fue fotografiada este martes 17 de noviembre en Nueva York con su tercer bebé, en una salida que dio a conocer la nueva etapa familiar de la actriz y su esposo, Adam Shulman. La pareja ha mantenido en privado los detalles del nacimiento.

La ganadora del Oscar, de 44 años, caminaba acompañada de una amiga mientras llevaba al recién nacido en un portabebés sujeto al pecho. Durante el paseo se le vio conversando y sonriendo; el rostro del bebé permaneció fuera de la vista.

La pareja mantiene bajo reserva los detalles del nacimiento

Hasta el momento, Hathaway y Shulman no han difundido un anuncio propio sobre la llegada del nuevo integrante. No se han hecho públicos su nombre, sexo ni fecha exacta de nacimiento, por lo que la aparición de este martes no permite establecer cuándo nació.

El bebé se suma a Jonathan, nacido en marzo de 2016, y Jack, en noviembre de 2019. La actriz y el productor y diseñador de joyería están casados desde septiembre de 2012 y han procurado mantener la vida de sus hijos alejada de la exposición pública.

Un embarazo que anunció en junio

Hathaway compartió que esperaba a su tercer bebé el 19 de junio, mediante un video en Instagram en el que mostró su embarazo al ritmo de “Baby, I’m Yours”, de Barbara Lewis.

Después explicó en una entrevista televisiva que volver a convertirse en padres había sido una sorpresa para ambos. En octubre también habló de su intención de disfrutar los últimos momentos como familia de cuatro y acompañar a sus hijos mayores ante el cambio que representaría la llegada de un hermano.

El embarazo coincidió con una intensa agenda profesional, que incluyó actividades de promoción de películas como El diablo viste a la moda 2, La Odisea y Verity. Ahora, su aparición con el recién nacido marca el comienzo público de una etapa que la pareja continúa viviendo con discreción.