¿Anne Hathaway dudó de regresar a sus personajes? Esto dijo

Por el regreso de las producciones de 'El diablo viste a la moda' y 'El diario de una princesa' la actriz fue cuestionada si consideró esta posibilidad.

La actriz Anne Hathaway fue cuestionada sobre el regreso a sus personajes más icónicos y dejó claro que no esperaba retomar proyectos como El diablo viste a la moda 2 y El diario de la princesa 3.

En una reciente declaración, Hathaway reconoció que en algún momento pensó que su camino estaba lejos de este tipo de producciones comerciales, lo que hizo que la propuesta la tomara por sorpresa.

¿Anne Hathaway dudó en volver a sus personajes?

La actriz explicó que no se planteaba regresar a franquicias que marcaron su carrera, ya que creía estar en una etapa distinta dentro de la industria.

“No me importan ya ese tipo de cosas. Me deja tan impactada. Pensé que estaba en la pequeña y extraña sección indie de mi carrera. Pensé que ahí era donde iba a vivir”

Hathaway agregó que la invitación para retomar estos proyectos fue inesperada, pero también emocionante por el alcance que podrían tener.

“Así que en realidad estoy bastante encantada de que alguien me haya pedido que regrese y básicamente haga lo equivalente a una gira de estadios”

Regresos que ya generan expectativa

La secuela de El diablo viste a la moda 2 presenta a una Miranda Priestly enfrentando el declive de las revistas impresas, obligada a navegar una industria transformada por lo digital. En ese contexto, deberá acercarse a su exasistente Emily Charlton, ahora convertida en una influyente ejecutiva con poder financiero clave.

Al mismo tiempo, Andy Sachs regresa como una periodista consolidada, en una historia que gira en torno a la adaptación, la evolución profesional y el choque entre el viejo modelo editorial y la nueva era digital.

Por otro lado, El diario de la princesa 3 ya se encuentra oficialmente en desarrollo para Disney, con la actriz confirmada para regresar como Mia Thermopolis y también como productora.

La nueva entrega será dirigida por Adele Lim, conocida por su trabajo en Joy Ride, y continuará la historia en el reino de Genovia.

Se espera que el proyecto llegue a cines alrededor de 2027 y que incluya el regreso de parte del elenco original, entre ellos Julie Andrews.