Anne Hathaway creyó que sería Harley Quinn en Batman de Nolan

Anne Hathaway reveló que pasó una semana preparando a Harley Quinn antes de descubrir que Christopher Nolan en realidad la quería como Catwoman

La actriz Anne Hathaway reveló que estuvo convencida durante varios días de que Christopher Nolan la había convocado para interpretar a Harley Quinn en El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace, por lo que dedicó una semana completa a construir una versión del personaje antes de su reunión con el director.

Durante una conversación en el pódcast Happy Sad Confused, la actriz explicó que asistió al encuentro creyendo que competiría por el principal papel femenino de la siguiente entrega de la trilogía de Batman.

Según recordó, descartó la posibilidad de interpretar a Catwoman porque consideraba que la versión de Michelle Pfeiffer era demasiado emblemática, por lo que llegó a la conclusión de que el personaje debía ser Harley Quinn.

Una preparación basada en una suposición

Hathaway contó que pasó una semana desarrollando una personalidad inspirada en Harley Quinn, con una actitud caótica y una imagen llamativa que incluía zapatos tipo bailarina con estilo de bufón y una blusa de rayas.

Sin embargo, aproximadamente dos horas después de iniciada la reunión, Nolan le reveló que el personaje que buscaba era Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman.

La actriz recordó que tuvo que modificar por completo la energía con la que se estaba presentando para adaptarse al tono del personaje.

Finalmente, Hathaway obtuvo el papel de Catwoman y su interpretación en El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace recibió reconocimiento, convirtiéndose además en su primera colaboración con Christopher Nolan.

Desde entonces, ambos volvieron a trabajar juntos en Interstellar y también participan en la próxima película La Odisea.

El respaldo de Nolan en un momento complicado

La actriz ha señalado en distintas ocasiones que Nolan fue una figura clave durante un periodo difícil de su carrera, marcado por la reacción negativa que recibió tras ganar el Oscar por Los Miserables.

Hathaway recordó que, en medio de esa polémica, llegó a buscar su nombre en internet y descubrió que una de las preguntas más repetidas era por qué tantas personas la rechazaban.

A pesar de ese contexto, Nolan confió en ella y le ofreció el papel de Catwoman, una decisión que marcó el inicio de una colaboración que continúa hasta la actualidad.