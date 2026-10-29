Angie Vázquez, de Vázquez Sounds, anuncia su compromiso

La cantante se comprometió con Diego Talamas tras cuatro años y siete meses de noviazgo. La propuesta ocurrió en una huerta familiar en Chihuahua

Angie Vázquez, vocalista del grupo mexicano Vázquez Sounds, anunció su compromiso matrimonial con su novio, Diego Talamas, después de casi cinco años de relación.

La cantante compartió la noticia en redes sociales y reveló detalles de la romántica propuesta que tuvo lugar en una huerta familiar rodeada de montañas en Chihuahua.

La noticia emocionó a sus seguidores, quienes han seguido la trayectoria de la intérprete desde que alcanzó la popularidad durante su infancia junto a sus hermanos.

A través de fotografías y videos, Angie mostró algunos de los momentos más especiales de la pedida de mano y contó cómo reaccionó cuando su pareja se arrodilló para entregarle el anillo.

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de Angie Vázquez

Diego Talamas organizó la propuesta en una huerta de su familia, ubicada en una zona montañosa de Chihuahua. El joven llevó a Angie hasta un lugar apartado, donde se arrodilló sobre una roca y sacó de su bolsillo el anillo de compromiso.

La cantante, sorprendida por el momento, se cubrió el rostro al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Después de unos instantes de incredulidad, aceptó casarse con su novio. La pareja celebró la noticia con un abrazo y varias fotografías en las que Angie mostró su anillo.

La intérprete relató en TikTok que tardó alrededor de dos minutos en asimilar la propuesta antes de responder afirmativamente.

“Nada más lo vi hincarse y lo vi con el anillo. Duré como dos minutos diciendo ‘No es cierto, no es cierto’”, contó la cantante al recordar la escena.

Angie también explicó que Diego le hizo la pregunta de una manera formal, lo que aumentó su sorpresa. Según relató, él le preguntó si se quería casar con él y, después de finalmente aceptar, no pudo contener las lágrimas de emoción.

¿Quién es Diego Talamas, el prometido de Angie Vázquez?

Diego Talamas mantiene un perfil discreto y no es una figura pública, por lo que hay poca información disponible sobre su vida personal. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, tiene 29 años y vive en Chihuahua.

Su relación con Angie se ha mantenido principalmente alejada de la atención mediática.

Sin embargo, la cantante compartió algunos detalles de su historia de amor después de anunciar su compromiso, lo que permitió conocer cuánto tiempo llevan juntos y cómo han mantenido su noviazgo pese a la distancia.

La pareja lleva casi cinco años de relación. En un video publicado en TikTok, Angie precisó que tenían cuatro años y siete meses de noviazgo cuando Diego le pidió matrimonio.

Angie Vázquez y Diego Talamas tuvieron una relación a distancia

Uno de los aspectos de su historia de amor es que ambos han mantenido una relación a distancia. Diego vive en Chihuahua, mientras que Angie reside en Mexicali, Baja California, por lo que sus encuentros han requerido organización y viajes para pasar tiempo juntos.

La cantante explicó que el matrimonio ya formaba parte de sus planes como pareja, aunque no habían establecido una fecha concreta para dar ese paso. Diego solía decirle que la propuesta llegaría pronto, pero nunca le reveló cuándo ni cómo ocurriría.

“Llevo 4 años 7 meses de novia y obviamente es algo que ya habíamos hablado, no la fecha exacta, pero siempre estuvo en nuestros planes casarnos”, compartió Angie en TikTok.

La artista también contó que sabía que la propuesta podía llegar en cualquier momento, pero no imaginaba que sucedería durante ese viaje a Chihuahua.

La familia de Angie Vázquez participó en la sorpresa

Para preparar el compromiso, Diego contó con la ayuda de familiares y personas cercanas a Angie, quienes colaboraron para que todo saliera como lo había planeado.

Los padres de la cantante también viajaron a Chihuahua, aunque Angie tenía otro motivo para invitarlos: quería mostrarles un local que pretende rentar para emprender un negocio.

La visita terminó convirtiéndose en una ocasión especial para la familia, pues coincidió con la propuesta de matrimonio que Diego había organizado en secreto.

La participación de sus seres queridos permitió que la cantante compartiera la noticia acompañada de personas importantes para ella, mientras las fotografías de la pedida de mano mostraron la emoción de la pareja tras dar el siguiente paso en su relación.

¿Quién es Angie Vázquez, vocalista de Vázquez Sounds?

Angie Vázquez saltó a la fama junto a sus hermanos Abelardo y Gustavo como integrante de Vázquez Sounds, agrupación mexicana que se dio a conocer en 2011 gracias a sus versiones de canciones populares publicadas en internet.

El grupo llamó la atención internacional con su interpretación de Rolling in the Deep, canción de Adele que se convirtió en un fenómeno viral y abrió las puertas de la industria musical a los jóvenes músicos.

Desde entonces, Angie ha continuado vinculada con la música y ha compartido aspectos de su vida personal con sus seguidores a través de las redes sociales.