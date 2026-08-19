Angélique Kidjo hace historia en el Paseo de la Fama de Hollywood

La cantante originaria de Benín se convertirá en la primera música africana en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La cantante Angélique Kidjo sumará un nuevo capítulo a su trayectoria al convertirse en la primera música africana y la primera artista africana negra en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que consolida más de cuatro décadas dedicadas a proyectar la música africana a nivel internacional.

Un reconocimiento sin precedentes

La artista nacida en Benín recibirá la estrella número 2,854 de la emblemática avenida ubicada en Los Ángeles. Además, será apenas la segunda personalidad africana en obtener esta distinción, después del reconocimiento otorgado en 2005 a la actriz sudafricana Charlize Theron.

Para Kidjo, este reconocimiento trasciende el ámbito personal. En una entrevista concedida recientemente al medio OkayAfrica, la cantante aseguró que todavía le cuesta creer lo que está ocurriendo y destacó que el reconocimiento representa un logro colectivo.

Angélique Kidjo nació en 1960 en Ouidah, una ciudad costera del sur del actual Benín. Su vínculo con el arte comenzó desde muy temprana edad en un entorno familiar estrechamente relacionado con la música y el teatro.

Su padre se dedicaba a la música, mientras que su madre era coreógrafa y directora teatral. La artista recuerda que comenzó a cantar siendo muy pequeña y, a los seis años, ya participaba en las presentaciones de la compañía dirigida por su madre.

Durante su infancia, estuvo expuesta a la música tradicional de los antiguos reinos de Benín y de la cultura yoruba. También incorporó influencias de figuras como Miriam Makeba, Hugh Masekela, Fela Kuti, James Brown, Stevie Wonder y Jimi Hendrix.

La música africana como un lenguaje universal

La diversidad musical ha sido una de las principales características de la intérprete, cuya propuesta artística integra ritmos yoruba, fon, jazz, funk, salsa, góspel y afrobeats.

A lo largo de su carrera ha publicado alrededor de veinte producciones discográficas, ha obtenido cinco premios Grammy y recibió el Polar Music Prize en 2023, un galardón considerado por muchos como el equivalente al Nobel dentro de la industria musical.

Su trayectoria también incluye colaboraciones con artistas como Alicia Keys, Burna Boy, Sting, Philip Glass, Peter Gabriel, John Legend, Bono, Yo-Yo Ma, Pharrell Williams, Quavo y Celia Cruz.

Precisamente, la cantante cubana inspiró el álbum que Kidjo lanzó en 2019, una producción que le permitió conquistar en 2020 su segundo Grammy en la categoría de mejor álbum de música global.

Benín, el origen que marcó su camino

Aunque su música ha logrado conectar sonidos procedentes de diferentes regiones del mundo, la intérprete ha mantenido un fuerte vínculo con su país natal.

Sin embargo, en 1983 abandonó Benín para establecerse en Francia, en medio de un contexto político marcado por la represión del régimen encabezado por Mathieu Kérékou, quien asumió el poder en 1972 mediante un golpe de Estado militar.

Ahora, el reconocimiento en el Paseo de la Fama simboliza no solo la consolidación de una carrera artística, sino también la presencia de la música africana en uno de los escenarios culturales más representativos del mundo.