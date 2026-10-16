Angelina Jolie vende su casa en Los Ángeles por más 24 mdd

La actriz estadounidense puso a la venta la propiedad, de casi una hectárea de extensión, hace unos meses por 29.85 millones de dólares.

La actriz Angelina Jolie ha vendido su extensa propiedad en Los Ángeles por 24.75 millones de dólares, una mansión que había pertenecido al legendario cineasta Cecil B. DeMille.

Según informa The New York Times, la actriz estadounidense puso a la venta la propiedad, de casi una hectárea de extensión, hace unos meses por 29.85 millones de dólares.

La propiedad se encuentra en Laughlin Park, un enclave residencial cerrado en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles e incluye una mansión de estilo 'Beaux-Arts' de unos 1,000 metros cuadrados con seis dormitorios, 10 baños completos, una biblioteca y una bodega.

También cuenta con una casa de invitados con chimenea, además de una casa junto a la piscina, un gimnasio, una casa de té y un garaje con capacidad para tres vehículos.

Angelina Jolie, que es también directora y productora, adquirió la propiedad por 24.5 millones de dólares en junio de 2017, pocos meses después de solicitar el divorcio del actor Brad Pitt.