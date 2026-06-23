Angelina Jolie inspiró el nombre de arañas cangrejo en Ecuador

Con esto, los investigadores quisieron reconocer el trabajo de la actriz en favor de la conservación ambiental y la protección de la vida silvestre.

La biodiversidad de Ecuador sumó dos nuevas especies de arañas cangrejo del género Sidymella, una de las cuales fue nombrada en honor a la actriz estadounidense Angelina Jolie.

El hallazgo fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y representa un avance en el conocimiento de la fauna de los ecosistemas andinos del país.

¿Por qué una de las especies lleva el nombre de Angelina Jolie?

La especie Sidymella malefica fue encontrada en el municipio de Baños de Agua Santa, en la provincia andina de Tungurahua. Su nombre está inspirado en Maléfica, personaje interpretado por Angelina Jolie, debido a que las prominentes proyecciones curvas presentes en el abdomen de la araña recuerdan a los característicos cuernos de la figura cinematográfica.

Además de la referencia física, los investigadores quisieron reconocer el trabajo de la actriz en favor de la conservación ambiental y la protección de la vida silvestre. El Inabio destacó especialmente el respaldo de Jolie al programa Mujeres por las Abejas de la Unesco, iniciativa enfocada en el empoderamiento femenino mediante la apicultura y la protección de los polinizadores.

Una especie ligada a la tradición andina ecuatoriana

La segunda especie, Sidymella ayahuma, fue descubierta en la Reserva Mashpi, ubicada en el Chocó Andino, al noroccidente de la provincia de Pichincha.

Su nombre hace referencia a Ayahuma, una figura mítica y ceremonial de los Andes ecuatorianos vinculada a las celebraciones del Inti Raymi. Esta representación cultural es considerada un símbolo de fortaleza espiritual y de conexión con la naturaleza, elementos que inspiraron la denominación científica de la nueva especie.

Los especialistas señalaron que esta araña sobresale por las prominentes proyecciones cónicas presentes en su abdomen y por las largas setas aciculares que cubren la superficie dorsal de su cuerpo. Hasta ahora, únicamente se ha localizado un ejemplar hembra en la zona donde fue registrada.

El hallazgo amplía el conocimiento de la fauna ecuatoriana

Antes de esta investigación, únicamente tres especies del género Sidymella habían sido registradas en Ecuador. Con la incorporación de Sidymella malefica y Sidymella ayahuma, el número asciende a cinco especies documentadas en territorio ecuatoriano.

El descubrimiento también aporta información relevante sobre la distribución de estos arácnidos en ecosistemas andinos y bosques de alta biodiversidad, regiones que continúan siendo objeto de investigación científica debido a la gran cantidad de especies aún no descritas.