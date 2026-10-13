Angélica Rivera prepara serie autobiográfica; su hija estelariza

La protagonista será Sofía Castro, quien dará vida a su madre durante una etapa marcada por la exposición mediática y los cambios personales

La actriz y exprimera dama de México, Angélica Rivera, anunció que comenzó la producción de una serie autobiográfica que llegará a las plataformas digitales en 2027 y en la que su hija interpretará una de las etapas más complejas de su vida.

El proyecto explorará la trayectoria de Rivera, desde su carrera en la televisión mexicana hasta su paso por la residencia presidencial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), así como los desafíos personales que enfrentó bajo el escrutinio público.

Esta producción será como historia íntima sobre cómo una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana se convirtió en primera dama, así como la manera en que enfrentó retos y sacrificios.

Rivera busca mostrar a la mujer detrás de los titulares

En un comunicado difundido por la plataforma, Rivera explicó que la serie representa una oportunidad para compartir una faceta personal que, según dijo, permaneció fuera del alcance del público durante años.

“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, expresó.

Esta producción estará a cargo del mismo productor de Luis Miguel, la serie, aunque no se detalló todavía la fecha exacta de estreno ni el resto del elenco.

Sofía Castro interpretará a su madre

La protagonista será Sofía Castro, quien dará vida a su madre durante una etapa marcada por la exposición mediática y los cambios personales.

“Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera”, señaló la actriz.

Castro también destacó que el proyecto representa un desafío profesional y personal, al tratarse de una historia que comparte con su propia familia.

“Me honra que Netflix haya confiado en mí para acompañarla en este proceso y para ayudarla a contar una historia tan íntima y personal que no solo me exige como actriz, sino también como hija. Es una gran oportunidad poder contar una historia que, al final, también es parte de la mía”, agregó.

Por ahora, no se ha confirmado si Angélica Rivera aparecerá en pantalla dentro de la producción.

Rivera fue primera dama de México del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. La pareja se divorció en 2019.

Antes de su paso por la vida política, Rivera desarrolló una carrera como actriz en telenovelas mexicanas. En 2024 retomó su actividad artística, con lo que marcó su regreso a la industria del entretenimiento.

La nueva serie abordará esa trayectoria y su experiencia en la vida pública desde una perspectiva autobiográfica, con Sofía Castro como protagonista.