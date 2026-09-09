Angela Aguilar y Nodal frenan su boda religiosa en Zacatecas

La boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue pospuesta por la inseguridad en Zacatecas, aunque la pareja mantiene sus planes de casarse.

La esperada boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha quedado en pausa temporal. La pareja de intérpretes decidió posponer los preparativos de su enlace nupcial, el cual estaba planeado para realizarse en el estado de Zacatecas, debido a la delicada situación de inseguridad que se registra en la zona.

Fuentes cercanas a los artistas aclararon que no se trata de una cancelación definitiva, sino de un aplazamiento estratégico tomado de mutuo acuerdo con la familia Aguilar. Aunque la pareja mantiene el deseo de recibir la bendición en la emblemática hacienda "El Soyate", prefirieron poner freno al evento para garantizar la tranquilidad de sus asistentes.

La noticia provocó un fuerte impacto en las redes sociales y medios del espectáculo, donde los seguidores de la pareja han estado atentos a cada paso de su relación. El enlace religioso es uno de los momentos más esperados por la audiencia tras la celebración de su matrimonio civil a mediados de este año.

Trascendió que la pareja retomará los planes de la ceremonia una vez que existan condiciones más favorables o cuando determinen una fecha y lugar adecuados para el festejo. Mientras tanto, sus equipos de producción evalúan opciones sin prisas para que el evento se lleve a cabo tal como lo tienen planeado.

Por el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido un comunicado directo en sus cuentas personales sobre esta pausa. Ambos cantantes continúan enfocados en cumplir con los compromisos de sus respectivas giras musicales mientras reorganizan la fecha de su unión religiosa.