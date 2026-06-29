Ángela Aguilar reaparece en Colombia junto a Pepe Aguilar

La pareja continúa compartiendo momentos juntos y demostrando que su relación sigue firme, mientras ambos mantienen activos sus compromisos musicales

Ángela Aguilar reapareció en los escenarios durante el Festival de la Raspa Sanpedrina, en Neiva, Colombia, donde ofreció una presentación junto a su padre, Pepe Aguilar. Sin embargo, quien también llamó la atención fue su esposo, Christian Nodal, quien fue captado acompañándola durante el evento.

Ángela Aguilar regresa a los escenarios en Colombia

La intérprete de “Qué agonía” interpretó algunos de sus temas más conocidos y rindió homenaje a Juan Gabriel, siendo recibida con entusiasmo por el público colombiano. Pepe Aguilar también compartió el escenario con su hija durante parte del espectáculo.

La presencia de Christian Nodal no pasó desapercibida. El cantante permaneció cerca de Ángela durante la presentación y ambos fueron vistos muy cariñosos, lo que volvió a generar conversación entre sus seguidores.

En los últimos días, la pareja ha estado en el centro de la atención luego de que aparecieran usando nuevas argollas durante una reunión familiar, lo que desató especulaciones sobre una posible boda religiosa celebrada en privado. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado esa versión.

Persisten las especulaciones sobre una ceremonia religiosa

Cabe recordar que Ángela y Nodal contrajeron matrimonio por la vía civil en 2024 y anteriormente habían manifestado su intención de celebrar una ceremonia religiosa, aunque públicamente informaron que esta había sido pospuesta.

Pese a los rumores, la pareja continúa compartiendo momentos juntos y demostrando que su relación sigue firme, mientras ambos mantienen activos sus respectivos compromisos musicales.

La reaparición de Ángela también marcó su regreso a los escenarios tras un periodo de menor actividad en redes sociales, donde recientemente explicó que había dedicado tiempo a su familia, su hogar y a preparar nuevos proyectos profesionales.