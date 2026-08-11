Ángela Aguilar desata nuevos rumores de embarazo

Desde el inicio de su relación y posteriormente tras su matrimonio, han surgido distintas versiones sobre la posibilidad de que se conviertan en padres

Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de la conversación luego de aparecer en las fotografías y videos del cumpleaños número 58 de su papá, Pepe Aguilar. La cantante llamó especialmente la atención por su apariencia durante el festejo, provocando que usuarios en redes sociales comenzaran a especular sobre un posible embarazo.

Las especulaciones crecieron después de que algunos seguidores aseguraran que notaron un cambio en la figura de la intérprete. Además, usuarios señalaron que durante la celebración Ángela no habría consumido bebidas alcohólicas, un detalle que fue tomado como una posible señal de que estaría esperando a su primer bebé junto a Christian Nodal.

No existe confirmación sobre un posible embarazo

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que Ángela Aguilar esté embarazada. Ni la cantante ni Christian Nodal han anunciado públicamente que estén esperando un hijo, por lo que las versiones que circulan en redes permanecen únicamente como especulaciones.

Este no es el primer episodio en el que la pareja enfrenta rumores relacionados con un posible embarazo. Desde el inicio de su relación y posteriormente tras su matrimonio, han surgido distintas versiones sobre la posibilidad de que se conviertan en padres, pero ninguna de ellas se ha confirmado.

De hecho, Pepe Aguilar ya había sido cuestionado anteriormente sobre la posibilidad de que su hija y Nodal tuvieran un bebé.

Imágenes del festejo alimentan las especulaciones

Por ahora, las imágenes del festejo de Pepe Aguilar son las que alimentan las especulaciones. Mientras los seguidores de la familia Aguilar esperan una posible declaración, la supuesta llegada de un bebé continúa siendo solamente un rumor y no un hecho confirmado.