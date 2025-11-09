Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo

La cantante reveló que su boda religiosa será en mayo y la noticia surgió al convivir con fans antes de un show de su gira Libre Corazón Tour.

En plena arrancada de su nueva gira, Ángela Aguilar compartió la noticia con un grupo de fans durante un encuentro previo a uno de sus shows, donde además los invitó a su boda. El momento quedó grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Segunda etapa de su carrera en tour

La hija menor de Pepe Aguilar volvió a los escenarios el pasado 6 de noviembre en Texas para iniciar el Libre Corazón Tour. Este regreso marcó el arranque de una nueva etapa para la cantante, en medio de una cobertura mediática que se ha dividido entre el desarrollo de su gira y su vida personal.

La conversación digital también ha señalado supuesta baja venta de boletos, tema que ha generado comentarios en línea, aunque Ángela no ha hecho referencia directa a ello.

El anuncio directo a fans

La revelación ocurrió este fin de semana, minutos antes de subir al escenario. Entre fotos, autógrafos y la interacción habitual con seguidores que ya la esperaban, Ángela Aguilar frenó la dinámica del meet and greet para lanzar una frase que cambió el rumbo de la conversación: “Vayan a mi boda”.

Después, confirmó que la ceremonia religiosa será en mayo. La reacción de los presentes fue inmediata, con gritos y sorpresa por la naturalidad y espontaneidad del anuncio.

Un fan grabó el instante y el video se difundió en distintas plataformas sociales, generando conversación, comentarios y múltiples réplicas entre usuarios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por el civil en julio de 2024 en Morelos, en una ceremonia privada. Desde entonces, su relación ha permanecido constantemente dentro de la discusión pública y mediática. La confirmación de la ceremonia religiosa agrega un nuevo capítulo alrededor de la pareja y llega justo en el momento en el que Ángela retoma agenda profesional sobre escenarios.

La declaración hecha frente al público convierte el contexto personal de la artista en un eje simultáneo al tour, y coloca la expectativa en mayo, cuando llegará la boda religiosa que la cantante ya decidió hacer pública.