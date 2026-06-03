Ángel Esquivel presenta 'Nuestro Amor', inspirada en su historia

Aunque actualmente predomina regional mexicana y los corridos, el cantante decidió mantenerse fiel a sus gustos personales y apostar por el pop

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El cantante y compositor Ángel Esquivel se encuentra preparando el lanzamiento de “Nuestro Amor”, un tema que refleja gran parte de su esencia tanto en la letra como en los sonidos que lo acompañan. Además, adelantó que trabaja en nuevo material musical con el que busca seguir consolidando su propuesta dentro del género pop.

El artista recordó que su pasión por la música comenzó desde muy joven. A los 14 años empezó a tocar instrumentos, cantar y escribir canciones, desarrollando sus habilidades de manera autodidacta.

Esquivel señaló que gran parte de su aprendizaje llegó gracias a la práctica constante y a los videos que encontraba en YouTube, plataforma que le permitió perfeccionar su técnica y ampliar sus conocimientos musicales.

Sobre el proceso creativo de “Nuestro Amor”, explicó que la canción nació a partir de un círculo de guitarra. Posteriormente, comenzó a tararear distintas ideas hasta encontrar la melodía que daría forma al tema. A partir de ahí construyó una composición que hoy considera una de las más representativas de su trayectoria.

En cuanto a su estilo musical, Ángel Esquivel comentó que su propuesta fusiona elementos de pop y rock, géneros con los que siempre se ha identificado.

Aunque actualmente predominan tendencias como la música regional mexicana y los corridos, el cantante decidió mantenerse fiel a sus gustos personales y apostar por el pop, un género que ha sido parte de sus influencias desde sus inicios.

Finalmente, el intérprete reveló que “Nuestro Amor” fue escrita para su novia, quien ha sido una pieza fundamental en su vida y carrera. La canción relata parte de su historia sentimental y tiene un significado muy especial para él.

Además, destacó el apoyo constante que recibe de ella, motivo por el que considera que este sencillo es una de las composiciones más personales y auténticas que ha realizado hasta ahora.