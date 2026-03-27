Andrew Garfield quiere a Emma Stone en live-action de Spiderman

Además, el actor planteó la posibilidad de que el filme sea dirigido por Yorgos Lanthimos, lo cual ha dado de qué hablar por el estilo narrativo del director.

Andrew Garfield expresó su interés en ver una película live-action centrada en Spider-Gwen, protagonizada por Emma Stone y dirigida por Yorgos Lanthimos. La propuesta retoma la conexión previa entre los actores dentro del universo de Spider-Man y revive el interés por una versión alternativa del personaje.

Durante una reciente declaración, el actor planteó la idea como un proyecto atractivo tanto para los fans como para la industria, al reunir a dos figuras que ya han demostrado química en pantalla y una colaboración creativa consolidada en años recientes.

¿Cuál fue la participación de Andrew Garfield y Emma Stone en Spider-Man?

Andrew Garfield interpretó a Peter Parker en “The Amazing Spider-Man” (2012) y “The Amazing Spider-Man 2” (2014), donde compartió protagonismo con Emma Stone, quien dio vida a Gwen Stacy.

La relación entre ambos personajes fue uno de los elementos más destacados de estas películas. La dinámica entre Garfield y Stone fue señalada como uno de los puntos fuertes de la historia, debido a la naturalidad de sus interacciones y el desarrollo emocional de sus personajes.

¿Cómo reaccionó el público al personaje de Gwen Stacy?

La interpretación de Emma Stone como Gwen Stacy fue bien recibida por el público y la crítica. Su personaje fue percibido como una versión más activa e independiente en comparación con otras adaptaciones del universo de Spider-Man.

La escena de su muerte en la segunda entrega generó una reacción significativa entre los espectadores, consolidándose como uno de los momentos más recordados de esa etapa del personaje en cine.

¿Qué trabajos recientes ha hecho Emma Stone con Yorgos Lanthimos?

En años recientes, Emma Stone ha trabajado en múltiples proyectos bajo la dirección de Yorgos Lanthimos. Entre ellos se encuentran “The Favourite” (2018), “Poor Things” (2023) y “Kinds of Kindness” (2024).

Estas producciones han mostrado un cambio en la trayectoria de la actriz hacia propuestas más experimentales, con narrativas alejadas del cine comercial tradicional. Su participación en estos proyectos ha sido constante y ha reforzado su colaboración con el director.

Hasta el momento, la idea planteada por Andrew Garfield no forma parte de un anuncio oficial por parte de estudios. Sin embargo, el interés del actor y la recepción previa del personaje mantienen vigente la conversación entre seguidores.

La combinación de Emma Stone y Yorgos Lanthimos en un proyecto de este tipo representaría una propuesta poco habitual dentro del cine de superhéroes, considerando el estilo narrativo del director y la evolución reciente de la actriz.