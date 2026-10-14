Andrés Vernazza trae a México conferencia: Peligro: ¡Narcisistas!

Andrés Vernazza encontró en un desamor la motivación para estudiar las relaciones humanas y compartir consejos sobre amor, autoestima y vínculos de pareja.

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A veces, un corazón roto puede convertirse en el comienzo de un nuevo camino. Así ocurrió con Andrés Vernazza, autor y conferencista que encontró en una experiencia personal la motivación para adentrarse en el mundo de las relaciones humanas y compartir sus conocimientos sobre el amor, la autoestima y los vínculos de pareja.

En entrevista, Vernazza contó que sus primeros pasos en las conferencias estuvieron relacionados con su primer desamor, una experiencia que despertó su interés por comprender mejor las relaciones afectivas. Con el tiempo, ese interés se transformó en un trabajo enfocado en ayudar a otras personas a reconocer patrones que pueden afectar su bienestar emocional.

Esa conexión con las experiencias de los demás también dio origen a su nueva conferencia, “Peligro: ¡Narcisistas!”. El autor explicó que, durante su gira anterior, acostumbraba abrir el micrófono para que el público compartiera sus historias y descubrió que muchas de ellas hablaban de parejas narcisistas y relaciones tóxicas.

A partir de esos testimonios, decidió profundizar en el tema y crear una propuesta que aborda las distintas etapas de estos vínculos, desde el llamado bombardeo de amor hasta las dinámicas de manipulación y control emocional. La conferencia busca ayudar a identificar señales de alerta y comprender por qué puede resultar tan difícil alejarse de una relación que causa daño.

Pero sus herramientas para hablar del amor sano también llegan a las páginas de un libro. Durante la conversación, Andrés presentó “Una guía para el amor sano: siete pasos para evitar el amor tóxico”, una publicación que busca orientar a los lectores en la construcción de relaciones más saludables y en el reconocimiento de patrones que pueden repetirse en la vida sentimental. El libro ya está a la venta.

Con su experiencia personal, las historias que ha escuchado y sus proyectos editoriales, Vernazza busca mantener abierta la conversación sobre el amor propio, los límites personales y la importancia de construir vínculos en los que una relación no signifique perder la tranquilidad ni la identidad.