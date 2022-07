Andrés García tiene un hijo no reconocido: Lyn May

Tras enterarse del delicado estado de salud de Andrés García, Lyn May le envió sus buenos deseos, pero además revela algo que no sabíamos del actor

Por: Redacción INFO7

julio, 15, 2022 17:17

Dada la difícil situación de salud por la que pasa el actor Adrés García, de 81 años, luego de sufrir de una caída que lo llevó al hospital, además de ser diagnosticado con cirrosis, sus amigos y familiares han salido a demostrarle todo su cariño y apoyo.

Tal fue el caso de Lyn May, quien dice esperar su pronta recuperación, pero también nos revela que Andrés tiene un hijo que hasta la fecha no ha reconocido.

Durante una entrevista con el programa "´De Primer Mano", May fue cuestionada si sabía algo sobre el estado de salud de García, a lo que ella declara que está segura de que él es muy fuerte. "Yo sé que él va a durar muchos años, es muy lindo, yo trabajé con él", declaró.

También dice que a pesar de que Andrés es un hombre muy guapo y con gran energía, cree que se siente triste, por ello pidió a sus hijos lo fueran a visitar.

Lyn May fue cuestionada sobre la veracidad de los rumores sobre que Andrés había tenido un amorío con alguna de sus hermanas, a lo que ella aclaró que no fue así, pues ella no tiene hermanas. Sin embargo, cree que él pudo haber dicho eso, pues había tenido un hijo con una mujer con el mismo apellido.

Asegura que el actor y su supuesto hijo son muy parecidos, pero mencionó que García no lo reconoció.

Sobre si ella había tenido un romance con el actor, May dijo que todas las actrices de su época tuvieron algo que ver con el actor.

(Con información de Daniela Reyna)

