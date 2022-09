Andrés García siente que está 'viviendo sus últimos días'

El actor Andrés García, quien padece cirrosis hepática, se siente tan cansado y enfermo que expresó que quizá está viviendo sus últimos días

Por: Carolina Maldonado

septiembre, 26, 2022 11:23

Comentarios

El actor Andrés García, quien se encuentra de nuevo hospitalizado por una crisis derivada de complicaciones por la cirrosis que padece, expresó que se siente tan cansado y enfermo que quizá está viviendo sus últimos días.

Cabe recordar que la estrella del cine mexicano de 81 años parece cirrosis desde hace varios años, además, con secuelas de muchas otras enfermedades que ha tenido es su vida pues hace más de 30 años ya había padecido de leucemia; enfermedad que le fue causada gracias al consumo de pastillas que eran para la epilepsia y no para tratar los nervios y el estrés como el creía.

Su esposa, Margarita Portillo, quien ha estado a su lado tenazmente durante todo este proceso, declaró que de igual manera sufre problemas en la medula espinal, pues tiene tornillos en la columna, a causa de haber teniendo un accidente en un auto de carreras. Un padecimiento incurable y evolutivo. Ella menciona que Andrés es un paciente difícil, ya que, "como buen español, quiere comer carne y oras cosas que por la enfermedad no debe ingerir".

El actor ha pasado por tres caídas y la última, que sucedió en su casa en Acapulco, fue bastante. Ante la decadencia física y emocional que presenta, el actor ha hecho mucho hincapié a que intenta mantenerse activo en redes sociales para no sentirse tan mal.

Las diversas crisis de salud que enfrenta el actor parecen no tener fin, pues nuevamente fue hospitalizado y ante un nuevo ingreso se siente mas desesperanzado de la vida.

No es sorpresa para nadie que el actor espere el estar en su casa en la playa, para poder descansar y mantenerse en contacto con sus seguidores, a los que aconseja que no caigan en los excesos del alcohol, pues no les gustaría terminar como él, con una cirrosis hepática grave.

El humor risueño y coqueto de García ha cambiado radicalmente, pues ya no tiene tan buen humor por lo que se considera incluso como amargado, donde ya no aguanta las mismas tonterías que antes y agradece a su esposa por mantenerse a su lado a pesar de sus caprichos y malestares.

También compartió que antes no creía en la enfermedad de la cirrosis, ya que, no había conocido a nadie que la padeciera, pero ahora que la sufre aconsejó a los jóvenes a no abusar del consumo de alcohol para que no vivan lo mismo que el está padeciendo.

(Con información de elhorizonte.mx)