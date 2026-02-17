Anderson Cooper deja '60 Minutes' tras casi 20 años al aire

La cadena CBS agradeció la trayectoria de Cooper en el programa y señaló que su puerta permanecerá abierta para que pueda regresar en cualquier momento.

El reconocido periodista estadounidense Anderson Cooper anunció que deja el programa de reportajes '60 Minutes' de CBS tras casi 20 años, para dedicar más tiempo a sus dos hijos pequeños.

¿Por qué Anderson Cooper abandona '60 Minutes'?

En un comunicado, Cooper explicó que su paso por '60 Minutes' representó uno de los hitos más importantes de su carrera, permitiéndole contar historias impactantes y trabajar con destacados productores, editores y equipos de cámara.

“Durante casi 20 años, pude equilibrar mis trabajos en CNN y CBS, pero tengo hijos pequeños ahora y quiero pasar tanto tiempo como pueda con ellos, mientras ellos quieran pasar tiempo conmigo”, expresó el periodista.

Reconocimiento de CBS y posibles regresos

La cadena CBS agradeció la trayectoria de Cooper en el programa y señaló que su puerta permanecerá abierta para que pueda regresar en cualquier momento. Destacaron que sus reportajes han tenido consecuencias significativas y que entrevistó a numerosas figuras prominentes durante su estancia.

El retiro de Cooper se produce en medio de reportes de despidos dentro de la división de noticias de CBS, propiedad de Paramount Skydance, y cambios impulsados por la nueva editora jefa, Bari Weiss, para fortalecer la transmisión de videos y atraer más audiencia.

Continuidad en CNN

A pesar de dejar '60 Minutes', Anderson Cooper seguirá en CNN, donde es presentador de su propio programa y figura central en especiales como el evento de Año Nuevo, tras renovar su contrato en diciembre de 2025.