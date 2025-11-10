Ana Gabriel alza la voz contra violencia en concierto en EUA

En plena gira, la cantante detuvo un show para expresar hartazgo e indignación por el asesinato del alcalde de Uruapan y cuestionó el clima de violencia.

Ana Gabriel convirtió un momento de su último concierto en un posicionamiento frontal ante la violencia que enfrenta México. Durante su presentación del jueves 6 de noviembre en Orlando, Florida, dentro de su gira “Claro de Luna Tour”, la intérprete detuvo por unos instantes la ejecución musical, tomó el micrófono con calma y reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

La cantante reconoció, desde el escenario, que pronunciarse públicamente sobre hechos de alto impacto la coloca en riesgo personal. Aun así, aseguró que su hartazgo y dolor eran superiores al temor de posibles consecuencias, y que, además, sentía una responsabilidad moral de levantar la voz ante un tema que ya no podía seguir ignorando.

Así fue su petición de despertar como país

Además, la intérprete recordó a la audiencia que su trayectoria se ha mantenido lejos de agendas políticas, pero sostuvo que lo que ocurre actualmente en México afecta a todas las personas, sin distinción. En este contexto, expresó su pésame público a la familia del edil, así como a la comunidad uruapense y a todo Michoacán. También afirmó que la indignación tras ese crimen se ha extendido más allá de una región específica, alcanzando al país entero.

Además, subrayó que el año 2025 ha sido testigo de muertes violentas que han marcado a municipios y comunidades. Según su reflexión, esto refuerza la urgencia de un cambio y de una postura colectiva más firme para revertir la situación.

“Somos más los buenos, y sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa si puedo levantar la voz. No soy política ni persona de escándalos, pero tengo sentimientos y un corazón herido por las muertes que están ocurriendo”, dijo emocionada.

La respuesta del público fue inmediata: aplausos prolongados y respaldo emocional al posicionamiento. Tras ello, Ana Gabriel retomó su concierto sin dramatismos exagerados, con el compromiso —según expresó— de que el resto de la noche lograría su objetivo principal: entregar un espectáculo para que las y los asistentes se retiraran felices.