Ana de Armas olvida a Tom Cruise y aparece con Beto Montenegro

Ana de Armas fue captada en España junto al músico venezolano Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, en actitud cariñosa

Ana de Armas parece haber dejado atrás su romance con Tom Cruise. La actriz cubana fue captada en actitud cariñosa junto al músico venezolano Alberto “Beto” Montenegro, vocalista y guitarrista de Rawayana, durante unas vacaciones en España.

Las imágenes, tomadas el pasado 2 de agosto en Formentera, muestran a la pareja compartiendo un momento romántico en la playa. De Armas y Montenegro fueron vistos tomados de la mano y besándose, además de disfrutar de un paseo en barco junto a un grupo de amigos.

Así fueron captados Ana de Armas y Beto Montenegro

La actriz, de 38 años, apareció con un vestido de baño en blanco y negro y sandalias, mientras que el músico, de 37, llevaba una camiseta blanca, shorts azules y una gorra verde.

En una de las imágenes, De Armas rodea con sus brazos el cuello de Montenegro mientras ambos permanecen juntos a la orilla del mar. Posteriormente, la pareja se integró a un grupo de amigos para recorrer la isla y contemplar el atardecer desde una embarcación.

Esta no sería la primera ocasión en que ambos son vistos juntos. Durante el verano también fueron captados en Madrid, e incluso circuló un video en el que aparecen bailando durante un concierto.

¿Quién es Beto Montenegro?

Montenegro es el vocalista y guitarrista de Rawayana, agrupación venezolana fundada en 2007 que hizo historia al convertirse en la primera banda de su país en ganar un Grammy.

El grupo obtuvo en 2025 el reconocimiento a Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina. Hasta ahora cuenta con seis producciones discográficas, entre ellas su material más reciente, ¿Dónde es el after?.

Rawayana también mantiene una importante agenda internacional y tiene previsto presentarse en noviembre en el Kia Forum de Los Ángeles, recinto con capacidad para alrededor de 18 mil personas.

¿Qué pasó con Tom Cruise?

La aparición de Ana de Armas con Montenegro ocurre meses después de que terminara su relación con Tom Cruise, con quien estuvo vinculada sentimentalmente durante nueve meses.

De acuerdo con una fuente citada en la información, la actriz habría decidido poner freno al romance porque consideraba que la relación avanzaba demasiado rápido. Aunque ambos terminaron su vínculo sentimental, mantendrían una relación cordial.

Además, De Armas y Cruise todavía tienen pendiente un proyecto cinematográfico de acción en el que trabajan con los directores y productores Doug Liman y Christopher McQuarrie.

La actriz también fue relacionada con otras figuras

Antes de que surgieran las imágenes junto a Montenegro, De Armas protagonizó otros encuentros que llamaron la atención de la prensa.

En enero fue vista junto al actor Jacob Elordi durante los Globos de Oro, aunque no se confirmó ningún romance entre ambos. Meses antes, en diciembre, compartió un momento cercano con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton en el garaje de Ferrari durante el Gran Premio de Abu Dabi.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, mientras que el representante de la actriz no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las fotografías.

En el terreno profesional, la actriz continúa con varios proyectos después de protagonizar en 2025 Ballerina, cinta derivada del universo de John Wick.

Entre sus próximos trabajos se encuentra Reenactment, producción en la que compartirá créditos con Cameron Diaz y Benicio del Toro.