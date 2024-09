Ana Brenda Contreras revela dolorosa pérdida de su bebé

Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega.

No importan las semanas , no importa que nunca lo hayas abrazado ; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale , lo quiero contar por que sucedió, fue real y por que me sentí sola aunque se que no lo estoy, publicó en su Instagram.