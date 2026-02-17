Amy Adams orgullosa de ‘At the Sea’ en Berlinale

Amy Adams expresó su orgullo por ‘At the Sea’ en la Berlinale y elogió el cine independiente impulsado por el director Kornél Mundruczó

La actriz Amy Adams aseguró estar “extremadamente orgullosa” de la película At the Sea, dirigida por el cineasta húngaro Kornél Mundruczó, presentada en competencia en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

El mensaje de la intérprete fue leído por el propio director al inicio de una rueda de prensa en la que no participó ninguno de los actores del filme.

Adams agradeció el respaldo del festival al cine independiente y lamentó no poder estar presente en Berlín, sin detallar los motivos de su ausencia.

“El apoyo del Festival de Cine de Berlín es inestimable para mí y para la narrativa independiente en todo el mundo”, expresó la actriz en el mensaje.

También destacó el trabajo de sus compañeros de reparto: Murray Bartlett, Chloe East, Dan Levy, Jenny Slate, Brett Goldstein y Rainn Wilson.

“La familia es el corazón de esta película… Seguir adelante requiere una honestidad brutal”, señaló.

Una historia sobre trauma y reconstrucción

En el filme, Adams interpreta a Laura, una mujer que tras seis meses en rehabilitación por alcoholismo regresa a casa para intentar reconstruir la relación con su familia y evitar el colapso de su compañía de danza.

La película combina escenas del presente con recuerdos de la infancia de la protagonista y secuencias de danza contemporánea, sosteniéndose principalmente en la actuación de la actriz, nominada en seis ocasiones al Óscar.

Mundruczó subrayó que Adams aceptó el papel “inmediatamente” tras leer el guion y elogió su valentía. “Quiso mostrarse lo más pura y cruda posible”, afirmó el realizador, quien calificó su interpretación como “brutalmente honesta”.

Cine fuera de Hungría

‘At the Sea’ es el tercer largometraje que Mundruczó rueda fuera de su país natal, después de Pieces of a Woman y Evolution.

El director explicó que no ha podido financiar sus proyectos en Hungría, lo que lo llevó a desarrollar producciones en Estados Unidos.

“Hago películas estadounidenses porque no soy capaz de hacer películas húngaras”, declaró.

Mundruczó aseguró haber encontrado su espacio en el cine independiente, un terreno que describió como frágil y contenido, donde “parece que no pasa nada hasta que todo explota”, una fórmula que, dijo, también define a ‘At the Sea’.