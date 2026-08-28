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Amplía Bruno Mars su gira e incluye quinto show en CDMX

Por: Fernanda Izaguirre

27 Agosto 2026, 17:14

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La gira mundial "The Romantic Tour" contará con la participación de invitados como Anderson. Paak y RAYE en su recorrido por varios países.

Amplía Bruno Mars su gira e incluye quinto show en CDMX
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El cantante estadounidense Bruno Mars confirmó la ampliación de su gira mundial "The Romantic Tour", sumando nuevas presentaciones que incluyen su paso por Oceanía, Asia en 2027 y la incorporación de un quinto concierto en la Ciudad de México.

El tour se extenderá a Australia, Nueva Zelanda y diversos países de Asia durante 2027, contando con invitados especiales, entre ellos Tyla, Anderson. Paak y RAYE.

Nueva fecha en México

Se añade un quinto espectáculo en la Ciudad de México programado para el 11 de diciembre de 2026. Las fechas confirmadas para la capital mexicana son el 3, 4, 7, 8 y 11 de diciembre.

Fechas confirmadas

Estados Unidos y Canadá

  • 29 de agosto: Pittsburgh, PA
  • 01 y 02 de septiembre: Philadelphia, PA
  • 05 y 06 de septiembre: Foxborough, MA
  • 09 de septiembre: Indianapolis, IN
  • 12 y 13 de septiembre: Tampa, FL
  • 16 de septiembre: New Orleans, LA
  • 19 y 20 de septiembre: Miami, FL
  • 23 de septiembre: San Antonio, TX
  • 26 y 27 de septiembre: Colorado Springs, CO
  • 30 de septiembre, 02, 03, 06 y 07 de octubre: Los Ángeles, CA
  • 10 y 11 de octubre: Santa Clara, CA
  • 14, 16, 17, 20 y 21 de octubre: Vancouver, BC (Canadá)

Asia

  • 04 y 05 de enero: Nagoya (Japón)
  • 10 y 11 de enero: Sapporo (Japón)
  • 15 y 16 de enero: Saitama (Japón)
  • 19 y 20 de enero: Osaka (Japón)
  • 23 y 24 de enero: Fukuoka (Japón)
  • 27 y 28 de enero: Tokio (Japón)
  • 13, 14, 17 y 18 de abril: Singapur
  • 24 y 25 de abril: Bangkok (Tailandia)
  • 01 y 02 de mayo: Kaohsiung (Taiwán)
  • 07, 08, 11 y 12 de mayo: Hong Kong
  • 15 y 16 de mayo: Manila (Filipinas)
  • 21, 22, 25 y 26 de mayo: Seúl (Corea del Sur)

Oceanía

  • 13 de febrero: Perth (Australia)
  • 19 y 20 de febrero: Melbourne (Australia)
  • 28 de febrero: Brisbane (Australia)
  • 04 y 05 de marzo: Sídney (Australia)
  • 13 de marzo: Auckland (Nueva Zelanda)

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