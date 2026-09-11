American Horror Story: 13 revela su primer tráiler

La nueva temporada de American Horror Story estrenó su primer tráiler, que anticipa el regreso de reconocidas figuras de la serie de Ryan Murphy

El terror está de regreso con “American Horror Story: 13”, cuya nueva temporada ya cuenta con un primer tráiler que anticipa el regreso de algunas de las figuras más reconocidas de la producción creada por Ryan Murphy.

La decimotercera entrega de la antología reunirá nuevamente a Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters, quienes volverán a interpretar personajes dentro del universo de la serie, aunque esta vez con una particularidad: varios de ellos asumirán múltiples papeles.

Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters regresan

El retorno de las tres estrellas representa uno de los principales atractivos de la nueva temporada. Jessica Lange retomará cuatro personajes que ya había interpretado en entregas anteriores, mientras que Evan Peters dará vida a cinco personajes diferentes y Sarah Paulson interpretará seis.

🚨 TRÁILER OFICIAL | Trailer oficial de “American Horror Story: 13”. Los villanos y los personajes más queridos vuelven por última vez.#AHS13 pic.twitter.com/fUk23QbEe8 — AHS SPAIN (@AHS___Spain) September 10, 2026 Lange no aparecía en la serie desde Freak Show, mientras que Peters y Paulson tuvieron sus últimas participaciones en Double Feature. Ryan Murphy adelantó que la dinámica entre los personajes será particularmente compleja, pues algunos actores llegarán incluso a interpretar a dos personajes de temporadas distintas dentro de una misma escena. El regreso de las figuras originales no se limitará a Lange, Peters y Paulson. Angela Bassett volverá como Marie Laveau, personaje de Apocalypse, mientras que Emma Roberts retomará a Madison Montgomery. También regresará Jamie Brewer como Adelaide Langdon, personaje presentado originalmente en Murder House. La decimotercera temporada también incorporará nuevos integrantes al reparto. Entre ellos se encuentran Paul Anthony Kelly, conocido por Love Story; el cineasta John Waters, director de Pink Flamingos; Avantika Vandanapu, de Mean Girls; Joey Pollari, actor de American Crime, y la modelo Alex Consani. La combinación de intérpretes recurrentes y nuevas incorporaciones ampliará nuevamente el universo de la antología de terror. Una temporada con múltiples personajes Murphy explicó que la participación de algunos actores en diferentes papeles representó un reto durante la producción, especialmente en escenas donde un mismo intérprete debía interactuar consigo mismo. El creador señaló que Evan Peters llegó a interpretar simultáneamente a dos personajes diferentes dentro de una escena, una situación que calificó como divertida y compleja de realizar. Desde su estreno en 2011 con Murder House, American Horror Story se ha caracterizado por presentar historias independientes a lo largo de sus temporadas, incorporando diferentes personajes, amenazas y criaturas relacionadas con el terror. La producción ha conseguido más de 50 nominaciones a los premios Emmy y ha reconocido a intérpretes como Jessica Lange y Kathy Bates con galardones por su trabajo en la serie. La decimotercera temporada de “American Horror Story” llegará el 24 de septiembre a FX y Hulu, con una nueva historia que volverá a combinar terror, personajes conocidos y múltiples interpretaciones dentro de su característico formato de antología.