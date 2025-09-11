Amenazan con narcomanta a Junior H en Tijuana

Una narcomanta atribuida al CJNG apareció en Tijuana con amenazas a Junior H, autor de corridos tumbados, advirtiendo que no se presente en la ciudad

El cantante de corridos tumbados, Junior H, fue objeto de una amenaza en Tijuana luego de que durante la madrugada apareciera una narcomanta atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La lona, localizada en un puente peatonal de la colonia Buena Vista, contenía un mensaje en el que advertían al artista que no se presentara en la ciudad. Agentes municipales acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre la manta colgada en el cruce del bulevar Las Américas Norte y Estado 19.

El texto hacía referencia al 8 de septiembre; sin embargo, el concierto de Junior H está programado para el 8 de noviembre en la Explanada del Estadio Caliente, como parte de su gira México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025.

Hasta el momento no hay detenidos por este hecho y el intérprete, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, no ha emitido declaraciones públicas.

La Fiscalía General de Baja California informó que ya se abrió una carpeta de investigación, aunque precisó que no se ha presentado ninguna denuncia formal.