El grupo asegura tener una compilación de Xbox, pero retiene el ejecutable y condiciona su liberación a que una criptomoneda alcance los 15 millones de dólares

A menos de un día del estreno de GTA VI, CyberLeek está de regreso y promete volver a hacer de las suyas.

Y es que este jueves el grupo de hackers lanzó una amenaza en la que asegura que tiene en su poder la compilación de noviembre de 2026 del videojuego de Rockstar para Xbox y que ha comenzado a distribuir sus archivos.

Sin embargo, afirmaron que falta una pieza indispensable: el archivo ejecutable, el cual es necesario para poder correr el juego.

Hackers piden 15 millones de dólares para liberar archivo

Esta maniobra llega con el objetivo de incrementar el valor de una criptomoneda. Anteriormente buscaban que alcanzara un valor de 30 millones de dólares; ahora buscan solo 15 millones y así liberar el archivo faltante.

En su comunicado, reconocen que la compilación anunciada no es una versión nativa para PC; sin embargo, sostienen que la comunidad será capaz de hacer funcionar la versión de Xbox en computadoras en poco tiempo.

Junto al anuncio está circulando una captura en la que se aprecia la estructura de carpetas de la supuesta compilación.

El tamaño que muestra es de 208,50 GiB y la versión aparece identificada como 1.0.2.1.

Entre los elementos visibles hay archivos relacionados con los escenarios, el sonido, las animaciones, el terreno, los vehículos y las armas.

No hay pruebas de GTA 6 funcionando en PC

CyberLeek admite que ha retenido el ejecutable principal, pero esto significa que, incluso aceptando que los datos sean genuinos, no se ha demostrado que estemos ante una copia con capacidad para ejecutar la aventura de Rockstar.

Tampoco existe evidencia de que se hayan vulnerado las protecciones de Xbox Series.

En sus nuevos comunicados, los hackers explican que establecieron una cuenta atrás para publicar el archivo restante.

De acuerdo con ellos, el archivo ejecutable será liberado cuando termine el contador, aunque adelantarían ese momento si su criptomoneda alcanza los 15 millones de dólares de capitalización.

De momento, no hay una demostración verificable de GTA 6 funcionando de forma nativa o emulada en PC a partir de esta supuesta filtración.

Del mismo modo, no se tiene una fecha oficial para el lanzamiento del juego en ordenadores.