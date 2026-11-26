Así, mientras la película consigue cifras millonarias, sus seguidores siguen pidiendo conocer todo lo que quedó fuera de la historia

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” tuvo un estreno millonario y se convirtió en una de las cinco películas de 2026 que han superado los 100 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

“Amanecer en la cosecha” alcanza 225 millones en su debut mundial

La cinta recaudó aproximadamente 119.3 millones de dólares en ese mercado y otros 105 millones a nivel internacional, para alcanzar 225 millones de dólares en su debut mundial.

Con estas cifras se unió a ‘Spider-Man: Brand New Day’, ‘Toy Story 5’, ‘The Super Mario Galaxy Movie’ y ‘The Odyssey’, las otras producciones que han conseguido superar esa barrera durante su estreno este año.

Escenas eliminadas generan inconformidad entre lectores

Pero no todo ha sido celebración entre los seguidores de la franquicia. Algunos lectores de la novela de Suzanne Collins expresaron su molestia por las escenas que quedaron fuera de la adaptación, entre ellas el enfrentamiento de Haymitch y Maysilee con trabajadores del Capitolio dentro de la arena y una secuencia con un mutante de apariencia similar a un puercoespín.

El director Francis Lawrence confirmó que algunas de estas escenas sí fueron filmadas, pero decidió eliminarlas porque consideró que no aportaban lo suficiente al desarrollo de los personajes ni a los temas centrales de la historia.

Petición de versión extendida supera las 200 mil firmas

La inconformidad llegó hasta Change.org, donde una petición para que Lionsgate publique una versión extendida de cuatro horas ya superó las 200 mil firmas. La solicitud tomó fuerza luego de conocerse que uno de los primeros montajes de la película duraba cuatro horas con 12 minutos, frente a las dos horas y 30 minutos de la versión estrenada en cines.

Así, mientras la película consigue cifras millonarias, sus seguidores siguen pidiendo conocer todo lo que quedó fuera de la historia.