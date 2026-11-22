'Amanecer en la cosecha' recaudó 56 millones de dólares en su primer día en Norteamérica y apunta a superar los 120 millones el fin de semana

La película “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” tuvo un sólido debut en la taquilla de Norteamérica al recaudar aproximadamente 56 millones de dólares durante su primer día en cartelera, incluidos los ingresos de las funciones de preestreno.

La nueva entrega de la franquicia de Lionsgate se exhibió en 4 mil 18 salas y se colocó en el primer lugar de la taquilla del viernes 20 de noviembre. Las primeras proyecciones apuntan a que podría superar los 120 millones de dólares durante su fin de semana de estreno.

De acuerdo con las estimaciones de la industria, la cifra representa un arranque superior a las expectativas iniciales del estudio, que contemplaban una apertura cercana a los 85 millones de dólares.

La precuela supera el debut de la película anterior

De los 56 millones de dólares obtenidos en su primer día, 21 millones correspondieron a las funciones de preestreno. Esta cantidad supera ampliamente los 5.75 millones de dólares que consiguió “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” en sus proyecciones anticipadas de 2023.

La película anterior abrió con 44.6 millones de dólares en Norteamérica durante su primer fin de semana. Si se cumplen las previsiones para “Amanecer en la cosecha”, la nueva producción más que duplicaría ese resultado.

El desempeño también representa un importante impulso para Lionsgate, que no conseguía un estreno superior a los 100 millones de dólares desde “Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2”, lanzada en 2015.

Joseph Zada interpreta al joven Haymitch

Dirigida por Francis Lawrence, la cinta adapta la novela de Suzanne Collins y presenta una historia ambientada 25 años antes de los acontecimientos de la primera película de la saga.

La trama sigue los orígenes de Haymitch Abernathy, quien es obligado a participar en los 50 Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. El personaje es interpretado en esta etapa de su vida por Joseph Zada.

El elenco incluye también a Mckenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Maya Hawke y Ralph Fiennes, entre otros actores.

El estreno de “Amanecer en la cosecha” confirma el interés del público por regresar al universo de Panem, cuya saga cinematográfica ha generado miles de millones de dólares en taquilla desde el lanzamiento de su primera entrega.

La recaudación definitiva del fin de semana permitirá medir el alcance del debut y determinar si la producción logra colocarse entre los estrenos más exitosos de la franquicia. Por ahora, las cifras iniciales la perfilan como uno de los lanzamientos cinematográficos más importantes del año.