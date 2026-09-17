Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras 9 años casados

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio; ambos confirmaron la ruptura y señalaron que tienen dos hijos.

Los actores Amanda Seyfried, conocida por sus papeles en "Mamma Mia" o "La asistenta" (The Housemaid), y Thomas Sadoski ("The Newsroom") se han separado tras nueve años de matrimonio.

Ambos confirmaron su ruptura en un comunicado conjunto difundido por PEOPLE, en el que señalan que llevan separados "un tiempo" y que la decisión ha resultado ser la correcta para su familia. Tienen dos hijos en común.

"Llevamos separados un tiempo y ésta ha demostrado ser la decisión acertada para nosotros y para nuestra unidad familiar. Nos tendremos el uno al otro para siempre, y eso es algo BUENO", afirmaron Seyfried y Sadoski en su comunicado.

Seyfried, de 40 años, y Sadoski, de 50, se conocieron en 2015 mientras protagonizaban la obra "The Way We Get By", en el denominado "off Broadway" de Nueva York.

La pareja volvió a coincidir ese mismo año en el rodaje de "The Last Word" (La última palabra), película en la que eran pareja en la ficción.

Se comprometieron en 2016 y se casaron en una ceremonia íntima y discreta en marzo de 2017.

A lo largo de los años, Seyfried y Sadoski han mantenido su vida familiar en privado, con un estilo de vida tranquilo que transcurría en una granja en el norte del estado de Nueva York, revela PEOPLE.