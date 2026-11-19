Amaia contó que llegó a refugiarse en la comida durante esos episodios, incluso recurriendo al chocolate para sobrellevarlos

El regreso de Amaia Montero a los escenarios con La Oreja de Van Gogh ha dado mucho de qué hablar, pero no todo han sido buenos comentarios. Desde su apariencia física hasta su voz, la cantante ha recibido críticas que, reconoce, le han afectado más de lo que quisiera.

En una entrevista con una cadena española, Amaia habló de cómo ha vivido esta etapa y no ocultó su molestia ante los señalamientos que han surgido alrededor de sus conciertos.

“Es que esas cosas me dan coraje, soy humana y sufro por mí y por todos mis compañeros, por los fans que tienen todas las buenas intenciones y personalmente no creo que me merezca eso”, expresó.

Amaia cuestiona las críticas basadas en fragmentos de conciertos

La cantante dejó claro que detrás de los videos y comentarios que circulan en redes sociales hay una gira completa que, considera, no puede juzgarse por unos cuantos momentos. Incluso cuestionó que se utilicen fragmentos de sus presentaciones para asegurar que está cantando mal.

“Si tú me pones todo el concierto entero, vas a ver eso como un error, pero no, eso no es todo el concierto”, explicó.

Habla de ansiedad y estrés durante los primeros meses de gira

Otro de los temas que ha acompañado su regreso es su apariencia física. Al respecto, la intérprete reconoció que durante los primeros meses de la gira atravesó momentos de ansiedad y estrés que también influyeron en su alimentación.

Amaia contó que llegó a refugiarse en la comida durante esos episodios, incluso recurriendo al chocolate para sobrellevarlos.

A pesar de las críticas, la cantante sigue adelante con esta nueva etapa junto a La Oreja de Van Gogh, disfrutando de volver a compartir su música con los seguidores que esperaban verla nuevamente sobre los escenarios.