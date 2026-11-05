Amaia Montero está sufriendo por críticas que recibe en redes

Las reacciones negativas hacia la vocalista de La Oreja de Van Gogh se han mantenido desde que comenzó la gira “Tantas cosas que contar”, el pasado 9 de mayo.

“Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, fue el mensaje que Amaia Montero dejó en redes sociales y que terminó llamando la atención de sus seguidores, luego de que un creador de contenido saliera en su defensa ante los comentarios negativos que ha recibido desde su regreso a los escenarios.

La cantante española respondió a una publicación de Arnau de la Eygee, quien compartió un video en el que cuestionó la facilidad con la que algunas personas se suman a las críticas sin conocer realmente la trayectoria de la intérprete.

En su reflexión, el influencer señaló que muchas opiniones parecen surgir simplemente porque Amaia se ha convertido en un tema de conversación, y no necesariamente porque quienes la critican hayan seguido su carrera o estén familiarizados con su música.

Las reacciones negativas hacia la vocalista de La Oreja de Van Gogh se han mantenido desde que comenzó la gira “Tantas cosas que contar”, el pasado 9 de mayo. Algunos usuarios han cuestionado su voz durante las presentaciones, además de sus movimientos y vestuario sobre el escenario.

Aunque Amaia no había respondido directamente a esta ola de comentarios, su reciente mensaje dejó ver que la situación sí le está afectando.

La gira marca el reencuentro de la cantante con la agrupación con la que alcanzó la fama y tiene previsto continuar en Latinoamérica durante 2027.