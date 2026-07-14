AMACC revela las 17 películas rumbo a los Óscar y Goya

Las 17 películas serán evaluadas durante el proceso interno de la AMACC, que determinará qué producción representará a México

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer las 17 películas inscritas en el proceso para elegir a las representantes de México en las próximas ediciones de los Premios Óscar y Goya.

La selección reúne obras de realizadores consolidados y nuevas voces del cine nacional, con propuestas que abarcan el drama, el terror, las adaptaciones literarias y las coproducciones internacionales. Varias de las cintas llegan respaldadas por reconocimientos obtenidos en festivales de Europa y América Latina.

Diego Luna, Gael García Bernal y Fernando Eimbcke, entre los aspirantes

Uno de los títulos que figura en la lista es Cenizas en la boca, adaptación de la novela de Brenda Navarro dirigida por Diego Luna. La historia forma parte de los proyectos con mayor atención dentro de la convocatoria por el regreso del actor mexicano a la dirección cinematográfica.

También fue inscrita Moscas, de Fernando Eimbcke, película que compitió en la Berlinale y obtuvo el Premio del Jurado Ecuménico durante la edición 76 del encuentro alemán.

Gael García Bernal participa con Hombre al agua, su tercer largometraje como director, mientras que Jonás Cuarón busca representar al país con Campeón Gabacho.

En el camino, dirigida por David Pablos, se encuentra entre las producciones con mayor recorrido internacional. La cinta encabezó recientemente las nominaciones a los Premios Ariel y fue reconocida como mejor película de la sección Horizontes en el Festival de Venecia.

Otra de las aspirantes es El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso, que tuvo su estreno en la Berlinale y posteriormente obtuvo el premio a mejor película iberoamericana en el Festival de Málaga.

La lista incluye además a La reserva, una de las producciones más reconocidas de la edición anterior del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Diecisiete producciones buscan representar a México

Entre las películas registradas también aparecen Cocodrilos, Las mutaciones, Las olas, Flamingos y La eterna adolescente, que competirán dentro del proceso de evaluación de la Academia.

A ellas se suma El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), ópera prima de Ernesto Martínez Bucio que obtuvo ocho nominaciones a los Premios Ariel y fue reconocida como mejor debut cinematográfico en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

De los 17 largometrajes inscritos, tres fueron dirigidos por mujeres: Oca, de Karla Badillo; Chicas tristes, de Fernanda Tovar; y Un hijo propio, de Maite Alberdi, realizada como una coproducción entre México y Chile.

La participación femenina representa una parte reducida del listado, aunque las tres propuestas incorporan distintas perspectivas y estilos dentro de la producción cinematográfica contemporánea.

El cine de terror también busca llegar a los premios

El género de terror está representado por No dejes a los niños solos, dirigida por Emilio Portes. La historia construye su tensión a partir de la angustia de una madre y se suma a una selección dominada principalmente por dramas y relatos de carácter social.

Las 17 películas serán evaluadas durante el proceso interno de la AMACC, que determinará qué producción representará a México en la categoría de Mejor Película Internacional de la edición 99 de los Óscar y cuál competirá como Mejor Película Iberoamericana en la edición 41 de los Goya.