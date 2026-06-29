Alza la voz Carín León por las víctimas de Venezuela

Además, dedicó además la canción 'Lado frágil' a los damnificados y sus familias, reiterando su mensaje de respaldo al país.

Carín León aprovechó uno de los conciertos más importantes de su carrera para enviar un mensaje de apoyo a Venezuela y pedir a sus seguidores sumarse a las labores de ayuda para las personas afectadas por los recientes terremotos que han dejado al menos 1,450 muertos.

Durante su presentación en Miami, el cantante sonorense hizo un llamado a la solidaridad frente a miles de asistentes que se dieron cita para disfrutar de su gira 'De Sonora pa'l mundo'. En medio del espectáculo, el intérprete compartió información para que el público pudiera realizar donativos destinados a las comunidades afectadas por los sismos.

Carín León pide solidaridad con Venezuela

El artista destacó la unión de las comunidades latinoamericanas y aseguró que es momento de apoyar a quienes atraviesan una situación complicada tras la emergencia.

"Nos toca, por obligación, porque antes que nada todos somos hijos de su Señor y, si nos mandó a la tierra, es para ayudarnos entre nosotros", expresó ante los asistentes.

Tras sus palabras, pidió un aplauso y muestras de apoyo para el pueblo venezolano, además de invitar a la audiencia a participar en las campañas de recaudación.

Concierto reunió a miles de latinos en Miami

El espectáculo reunió a miles de personas de distintas nacionalidades, entre ellas venezolanos, cubanos y colombianos. Como parte de la iniciativa, se promovieron donativos para el envío de insumos y ayuda humanitaria a las zonas afectadas por los terremotos.

Carín León dedicó además la canción 'Lado frágil' a las víctimas y sus familias, reiterando su mensaje de respaldo a Venezuela durante una de las noches más destacadas de su gira.