Alta Consigna vive un show especial en la Arena Monterrey

La agrupación de regional mexicano interpretó canciones que marcaron sus inicios y también presentó parte de su etapa más reciente

Con un recorrido por sus grandes éxitos y más de dos horas de música, Alta Consigna se presentó la noche del sábado en la Arena Monterrey con su gira “La despedida”, un concierto en el que el público regiomontano cantó de principio a fin.

La agrupación aprovechó para expresar en repetidas ocasiones lo contentos que estaban de regresar a la ciudad, donde sus seguidores respondieron cantando cada uno de sus temas. Sin embargo, esta presentación tuvo un significado especial, ya que forma parte de la gira de despedida de Aarón Gil, quien deja su lugar como vocalista por motivos personales.

A lo largo del espectáculo, Alta Consigna interpretó canciones que marcaron sus inicios y también presentó parte de su etapa más reciente.

Entre los temas que no podían faltar estuvieron “Te deseo lo mejor”, “Culpable tú” y “Pude olvidarte”, que fueron coreados por los asistentes.

La noche también contó con la participación de invitados especiales como Crecer Germán, Alex Ramírez y Ángel Montoya, quienes se sumaron a esta presentación en tierras regias.

Así, entre recuerdos, invitados y un público que no dejó de acompañarlos, Alta Consigna convirtió su paso por la Arena Monterrey en una noche especial, marcada por la música y la despedida de Aarón Gil de la agrupación.